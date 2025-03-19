Погода у Львові 19 березня - якою буде погода завтра

Тепла погода. Ілюстративне фото: УНІАН/Віктор Ковальчук

У четвер, 20 березня, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. При цьому опадів не прогнозується.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Якою буде погода у Львові 20 березня

Вночі та вранці очікується слабкий туман, а на деяких ділянках доріг може утворюватися ожеледиця. Вітер південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься -1...-6 °С, а місцями знизиться до -8...-10 °С. Вдень очікується +9...+14 °С.

У Львові температура вночі складе -3...-5°С, а вдень підніметься до +11...+13 °С.

Нагадаємо, у другій половині тижня температура повітря в Україні поступово почне підійматись.

Водночас у ДСНС попереджали, що потужна пилова буря накриє кілька областей.