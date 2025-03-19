Погода во Львове 19 марта - какой будет погода завтра

Теплая погода. Иллюстративное фото: УНИАН/Виктор Ковальчук

В четверг, 20 марта, во Львовской области будет облачно с прояснениями. При этом осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Пост Львовского РЦГМ. Фото: скриншот

Какой будет погода во Львове 20 марта

Ночью и утром ожидается слабый туман, а на некоторых участках дорог может образовываться гололедица. Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться -1...-6 °С, а местами снизится до -8...-10 °С. Днем ожидается +9...+14 °С.

Во Львове температура ночью составит -3...-5°С, а днем поднимется до +11...+13°С.

Напомним, во второй половине недели температура воздуха в Украине постепенно начнет подниматься.

В то же время в ГСЧС предупреждали, что мощная пылевая буря накроет несколько областей.