Погода во Львове 19 марта - какой будет погода завтра

Придет ли на Львовщину тепло — прогноз погоды на завтра
В четверг, 20 марта, во Львовской области будет облачно с прояснениями. При этом осадков не прогнозируется.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Какой будет погода во Львове 20 марта
Ночью и утром ожидается слабый туман, а на некоторых участках дорог может образовываться гололедица. Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться -1...-6 °С, а местами снизится до -8...-10 °С. Днем ожидается +9...+14 °С.
Во Львове температура ночью составит -3...-5°С, а днем поднимется до +11...+13°С.
Напомним, во второй половине недели температура воздуха в Украине постепенно начнет подниматься.
В то же время в ГСЧС предупреждали, что мощная пылевая буря накроет несколько областей.
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