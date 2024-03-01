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Чи розраховують українці на пенсію від держави — думки львів'ян (відео)

1 березня 2024 18:51
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Марта Байдака
Журналіст
Чи очікують українці пенсії від держави — опитування львів'ян
Люди сидять на лавочці в центрі міста. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Відсьогодні в Україні підвищать пенсії завдяки індексації на майже 8%. Це вже третя індексація за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 1 березня.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи розраховують вони на пенсію від держави та чи відкладають гроші на старість.

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Майже всі опитані кажуть, що на пенсію від держави не розраховують. Дехто відкладає гроші на старість, а хтось каже, немає з чого відкласти. 

"На пенсію не розраховую"

"На пенсію я не розраховую, бо я економіст і знаю як це відбувається. А гроші на старість відкладаю", — ділиться думками жінка.

"Нічого не відкладаю"

"Не очікую на пенсію від держави та не відкладаю на старість. Як на мене, ми повинні думати про своє майбутнє самі. На жаль, існує тенденція, коли українці говорять, що нам постійно хтось, щось винен. В Європі не так. Але нам самим далеко до європейців", — кажу дівчина.

"Я розраховую на себе"

"Я розраховую лише на себе, а не на державу. Тому, я звик покладатися тільки на себе", — зазначає чоловік.

"В наш час неможливо відкласти"

"В наш час ми не можемо собі відкласти на старість, бо живемо в такий період, що виживаємо. Надіємося, що буде перемога, і для українців настане краще життя", — додає жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли слід очікувати перерахунку пенсій.

Також, ми писали, як вийти достроково на пенсію та що для цього потрібно.

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