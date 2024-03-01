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Рассчитывают ли украинцы на пенсию от государства — мнения львовян (видео)

1 марта 2024 18:51
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Марта Байдака
Журналист
Ожидают ли украинцы пенсии от государства - опрос львовян
Люди сидят на скамейке в центре города. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

С сегодняшнего дня в Украине повысят пенсии благодаря индексации почти на 8%. Это уже третья индексация за время полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль сегодня, 1 марта.  

Новини.LIVE спросили у львовян, рассчитывают ли они на пенсию от государства и откладывают ли деньги на старость.

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Многие опрошенные говорят, что на пенсию от государства не рассчитывают. Кое-кто откладывает деньги на старость, а кто-то говорит, не из чего отложить.

"На пенсию не рассчитываю"

"На пенсию я не рассчитываю, потому что я экономист и знаю как это происходит. А деньги на старость откладываю", — делится мыслями женщина.

"Ничего не откладываю"

"Не рассчитываю пенсии от государства и не откладываю на старость. По-моему, мы должны думать о своем будущем сами. К сожалению, существует тенденция, когда украинцы говорят, что нам постоянно кто-то, что-то должен. В Европе не так. Но нам самым далеко до европейцев", — говорит девушка.

"Я рассчитываю на себя"

"Я рассчитываю только на себя, а не на государство. Поэтому я привык полагаться только на свои силы", — отмечает мужчина.

"В наше время невозможно отложить"

"В наше время мы не можем себе отложить на старость, потому что живем в такой период, что выживаем. Надеемся, что будет победа, и для украинцев наступит лучшая жизнь", — добавляет женщина.

Напомним, мы раньше писали, когда следует ожидать перерасчета пенсий.

Также мы писали, как выйти досрочно на пенсию и что для этого нужно.

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