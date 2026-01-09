В ЗСУ відповіли, чи дійсно РФ ударила по Львівщині Орєшніком

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ігнат/Facebook

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував, чи дійсно саме "Орєшніком" російські окупанти атакували Львівщину у ніч проти 9 січня. За його словами, наразі зарано робити остаточні висновки, адже дослідження ще тривають.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 9 січня.

Юрій Ігнат зазначив, що наразі підтвердити або спростувати, чи це справді був "Орєшнік" зможуть лише профільні експерти, які досліджують уламки.





Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ пояснив, що наразі рано робити остаточні висновки щодо застосування так званого "Орєшніка".

Ігнат розповів, що під час атаки фіксувалися елементи, схожі на ті, що застосовувалися раніше, зокрема під час удару по Дніпру 2024 року.

"Вони (елементи, — Ред.) не просто вивалюються з ракети, а це ракета розділяється на 36 бойових блоків, які можуть застосовуватися. Яка саме там була частина бойова, чи вона була порожньою... Все це мають вже поставити крапку люди, які розуміються в цьому більше", — наголосив Ігнат.

Крім того, він додав, що Повітряні сили постійно використовують дані власної розвідки та інформацію від партнерів країн НАТО, яка є критично важливою для виявлення запусків з полігонів, стратегічної авіації або з моря.

"Тривога була оголошена як загроза балістичного озброєння по всій Україні. Головне попередити про загрозу застосування, щоб уже було наперед поінформоване населення. Виявити цю ракету дуже складно, летить вона практично в космосі й з величезною швидкістю. Тому часу на реагування дуже мало", — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 9 січня під час масованої атаки російські окупанти вдруге застосували ракету типу "Орєшнік" по території України — цього разу росіяни вдарили по Львівщині.

Раніше ЗМІ припускали, що під час нічного обстрілу 9 січня російські армійці застосували "Орєшнік", проте без бойової частини.