В ВСУ ответили, действительно ли РФ ударила по Львовщине Орешником

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Игнат/Facebook

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал, действительно ли именно "Орешником" российские оккупанты атаковали Львовскую область в ночь на 9 января. По его словам, пока рано делать окончательные выводы, ведь исследования еще продолжаются.

Об этом Юрий Игнат сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 9 января.

Действительно ли россияне атаковали Львовскую область "Орешником"

Юрий Игнат отметил, что сейчас подтвердить или опровергнуть, действительно ли это был "Орешник" смогут только профильные эксперты, которые исследуют обломки.





Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ пояснил, что пока рано делать окончательные выводы относительно применения так называемого "Орешника".

Игнат рассказал, что во время атаки фиксировались элементы, похожие на те, что применялись ранее, в частности во время удара по Днепру 2024 года.

"Они (элементы, — Ред.) не просто вываливаются из ракеты, а это ракета разделяется на 36 боевых блоков, которые могут применяться. Какая именно там была часть боевая, или она была пустой... Все это должны уже поставить точку люди, которые разбираются в этом больше", — подчеркнул Игнат.

Кроме того, он добавил, что Воздушные силы постоянно используют данные собственной разведки и информацию от партнеров стран НАТО, которая является критически важной для выявления запусков с полигонов, стратегической авиации или с моря.

"Тревога была объявлена как угроза баллистического вооружения по всей Украине. Главное предупредить об угрозе применения, чтобы уже было заранее проинформировано население. Обнаружить эту ракету очень сложно, летит она практически в космосе и с огромной скоростью. Поэтому времени на реагирование очень мало", — объяснил Игнат.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в ночь на 9 января во время массированной атаки российские оккупанты второй раз применили ракету типа "Орешник" по территории Украины — на этот раз россияне ударили по Львовской области.

Ранее СМИ предполагали, что во время ночного обстрела 9 января российские армейцы применили "Орешник", однако без боевой части.