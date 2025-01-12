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Чи варто чекати на сніг — прогноз погоди у Львові на завтра

12 січня 2025 19:28
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Львові на 13 січня - синоптики прогнозують сніг
Сніг на вулиці. Ілюстративне фото: міська рада Львова
Світлана Силенко - Редактор

У Львові в понеділок, 13 січня, прогнозують хмарну та морозну погоду. Температура повітря вдень становитиме -3...-2 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Вночі у місті очікується -3...-2 °C, сніг та північно-західний вітер, 3-4 м/с, який вранці зміниться на північний, 4 м/с.

День пройде без опадів, а температура повітря буде триматися на тому ж рівні.

А вже ввечері до Львова знову повернеться північно-західний вітер, 1-2 м/с. Температура буде в межах -3 °C.

Водночас майже всю добу небо над містом буде хмарним, а рівень вологості повітря протягом доби — високим та коливатиметься від 81% до 96%.

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Погода в Україні. Фото: Meteoprog

Нагадаємо, у Києві та області завтра буде хмарна погода, без істотних опадів.

А народний синоптик Наталка Діденко попередила про прохолодну та суху погоду завтра в областях.

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