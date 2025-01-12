Погода во Львове на 13 января - синоптики прогнозируют снег

Снег на улице. Иллюстративное фото: городской совет Львова

В Львове в понедельник, 13 января, прогнозируют облачную и морозную погоду. Температура воздуха днем будет составлять -3...-2 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода во Львове 13 января

Ночью в городе ожидается -3...-2 °C, снег и северо-западный ветер, 3-4 м/с, который утром сменится на северный, 4 м/с.

День пройдет без осадков, а температура воздуха будет держаться на том же уровне.

А уже вечером во Львов снова вернется северо-западный ветер, 1-2 м/с. Температура будет в пределах -3 °C.

В то же время почти все сутки небо над городом будет облачным, а уровень влажности воздуха в течение суток — высоким и будет колебаться от 81% до 96%.

Погода в Украине. Фото: Meteoprog

Напомним, в Киеве и области завтра будет облачная погода, без существенных осадков.

А народный синоптик Наталка Диденко предупредила о прохладной и сухой погоде завтра в областях.