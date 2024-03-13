Чи треба мобілізовувати ув'язнених — опитування

Люди на площі перед пам'ятником Тараса Шевченка. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують мобілізувати засуджених до лав ЗСУ. Це питання активно обговорюють в Кабміні, готують відповідний законопроєкт, який би включав усі нюанси та відповідав усім вимогам мобілізації.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи варто мобілізовувати тих, хто зараз за ґратами.

Читайте також:

Більшість опитаних не підтримують такої ініціативи. Вони вважають, що люди, які вчинили злочин, повинні відбути належне покарання. Проте, якщо ці люди самі хочуть стати до лав ЗСУ — то чому б і ні.

"Це залежить від статті засудженого"

"Хіба мобілізовувати під певним наглядом. Як на мене, це не дуже правильно, щоб ув'язненні йшли воювати. Хоча, можливо, залежно від статті їх можна мобілізовувати", — каже чоловік.

"Ми наражаємо себе на небезпеку"

"Ні. Тому що вони за щось ув'язнені, вони вчинили злочин. І вони мають отримувати покарання. Якщо ми будемо мобілізувати тих, що вчинили злочин, яким би він не був, ми самі себе наражаємо на небезпеку", — зазначає дівчина.

"Можна, якщо вони самі цього хочуть"

"Я думаю, якщо вони самі хочуть стояти за Україну — то так. Засуджені можуть якісь послуги надавати: готувати їсти, залучатись до ремонтних робіт. Або шити одяг для військових", — ділиться думками жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як може проходити мобілізація засуджених та куди їх направлятимуть.

Також, ми писали, яких засуджених точно не призиватимуть обороняти країну.