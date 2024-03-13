Чи треба мобілізовувати ув'язнених — опитування

Чи варто мобілізовувати тих, хто зараз за ґратами — опитування львів'ян (відео)
В Україні планують мобілізувати засуджених до лав ЗСУ. Це питання активно обговорюють в Кабміні, готують відповідний законопроєкт, який би включав усі нюанси та відповідав усім вимогам мобілізації.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи варто мобілізовувати тих, хто зараз за ґратами.
Більшість опитаних не підтримують такої ініціативи. Вони вважають, що люди, які вчинили злочин, повинні відбути належне покарання. Проте, якщо ці люди самі хочуть стати до лав ЗСУ — то чому б і ні.
"Це залежить від статті засудженого"
"Хіба мобілізовувати під певним наглядом. Як на мене, це не дуже правильно, щоб ув'язненні йшли воювати. Хоча, можливо, залежно від статті їх можна мобілізовувати", — каже чоловік.
"Ми наражаємо себе на небезпеку"
"Ні. Тому що вони за щось ув'язнені, вони вчинили злочин. І вони мають отримувати покарання. Якщо ми будемо мобілізувати тих, що вчинили злочин, яким би він не був, ми самі себе наражаємо на небезпеку", — зазначає дівчина.
"Можна, якщо вони самі цього хочуть"
"Я думаю, якщо вони самі хочуть стояти за Україну — то так. Засуджені можуть якісь послуги надавати: готувати їсти, залучатись до ремонтних робіт. Або шити одяг для військових", — ділиться думками жінка.
Нагадаємо, ми раніше писали, як може проходити мобілізація засуджених та куди їх направлятимуть.
Також, ми писали, яких засуджених точно не призиватимуть обороняти країну.
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