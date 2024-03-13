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Стоит ли мобилизовывать тех, кто сейчас за решеткой — опрос львовян (видео)

13 марта 2024 19:26
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Марта Байдака
Журналист
Нужно ли мобилизовывать заключенных — опрос
Люди на площади перед памятником Тарасу Шевченко. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Украине планируют мобилизовать осужденных в ряды ВСУ. Этот вопрос активно обсуждается в Кабмине, готовится соответствующий законопроект, который бы включал все нюансы и отвечал всем требованиям мобилизации. 

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, стоит ли мобилизовывать тех, кто сейчас за решеткой.

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Большинство опрошенных не поддерживают подобную инициативу. Они считают, что люди, совершившие преступление, должны отбыть должное наказание. Однако если эти люди сами хотят стать в ряды ВСУ — то почему бы и нет.

"Это зависит от статьи осужденного"

"Разве мобилизовывать под определенным наблюдением. По-моему, это не очень правильно, чтобы заключенные шли воевать. Хотя, возможно, в зависимости от статьи их можно мобилизовать", — говорит мужчина.

"Мы подвергаем себя опасности"

"Нет, потому что они за что-то осуждены, они совершили преступление. И они должны получать наказание. Если мы будем мобилизовать совершивших преступление, какими би они не били, мы сами себя подвергаем опасности", — отмечает девушка.

"Можно, если они сами этого хотят"

"Я думаю, если они сами хотят стоять за Украину, тогда — да. Осужденные могут какие-то услуги предоставлять: готовить кушать, привлекаться к ремонтным работам. Или шить одежду для военных", — делится мыслями женщина.

Напомним, мы раньше писали, как может проходить мобилизация осужденных и куда их будут направлять.

Также мы писали, каких осужденных точно не будут призывать оборонять страну.

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