Нужно ли мобилизовывать заключенных — опрос

Стоит ли мобилизовывать тех, кто сейчас за решеткой — опрос львовян (видео)
В Украине планируют мобилизовать осужденных в ряды ВСУ. Этот вопрос активно обсуждается в Кабмине, готовится соответствующий законопроект, который бы включал все нюансы и отвечал всем требованиям мобилизации.
Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, стоит ли мобилизовывать тех, кто сейчас за решеткой.
Большинство опрошенных не поддерживают подобную инициативу. Они считают, что люди, совершившие преступление, должны отбыть должное наказание. Однако если эти люди сами хотят стать в ряды ВСУ — то почему бы и нет.
"Это зависит от статьи осужденного"
"Разве мобилизовывать под определенным наблюдением. По-моему, это не очень правильно, чтобы заключенные шли воевать. Хотя, возможно, в зависимости от статьи их можно мобилизовать", — говорит мужчина.
"Мы подвергаем себя опасности"
"Нет, потому что они за что-то осуждены, они совершили преступление. И они должны получать наказание. Если мы будем мобилизовать совершивших преступление, какими би они не били, мы сами себя подвергаем опасности", — отмечает девушка.
"Можно, если они сами этого хотят"
"Я думаю, если они сами хотят стоять за Украину, тогда — да. Осужденные могут какие-то услуги предоставлять: готовить кушать, привлекаться к ремонтным работам. Или шить одежду для военных", — делится мыслями женщина.
Напомним, мы раньше писали, как может проходить мобилизация осужденных и куда их будут направлять.
Также мы писали, каких осужденных точно не будут призывать оборонять страну.
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