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Чи варто народним депутатам йти на передову — опитування львів'ян

18 січня 2024 09:55
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Марта Байдака
Журналіст
Чи варто народним депутатам йти воювати — опитування львів'ян
Депутати у Верховній Раді. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

В Україні обговорюється зміна політики мобілізації, зокрема скасування броні для нардепів та інших високопосадовців. Наразі складно точно припустити, чи ухвалять в Україні закон про мобілізацію народних обранців.  

Втім, переважній більшості політиків таки варто поїхати на фронт. Адже, ті військові, які вступили як добровольці до лав ЗСУ ще на початку вторгнення, не можуть воювати вічно, їм потрібна заміна. Таку думку висловив народний депутат від партії "Розумна політика" Дмитро Разумков у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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Журналісти Новини.LIVE запитали львів’ян, чи підтримують вони таке рішення.

Більшість опитаних кажуть, що депутатами варто замінити українських захисників на передовій, втім є і такі, які вважають що таке рішення варто ухвалювати на рівні Конституції України.

"Не хочуть сидіти в Верховній Раді, то хай воюють"

"Підтримую. Не хочуть сидіти у Верховній Раді, нехай підуть теж повоюють, змінять наших хлопців, які на передовій", — каже одна з опитаних. 

"Нардепів потрібно скоротити"

"Напевно, частково підтримую. Ну все одно хтось має залишитися у Верховній Раді, але значну частину, я вважаю  можна скоротити", — додає ще одна опитана. 

"Це питання має вирішуватись на рівні Конституції України"

"Ну ви знаєте це настільки неоднозначне питання, тому я не можу, не бувши політиком, а бувши юристом, і знаючи добре Конституцію України, я думаю, що це треба вносити в інші закони, це питання ставити набагато ширше. А то, що всім потрібно захищати Україну, я в цьому навіть не сумніваюся", — запевняє львів'янка.

Нагадаємо, що колишній командир "Азову", майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін порівняв мобілізацію в Україні та Польщі. Він вважає, для того, щоб вижити державі та нації, доведеться йти на жертви.

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Львів
Україна
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