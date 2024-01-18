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Стоит ли народным депутатам идти на передовую — опрос львовян

18 января 2024 09:55
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Марта Байдака
Журналист
Стоит ли народным депутатам идти воевать - опрос львовян
Депутаты в Верховной Раде Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В Украине обсуждается изменение политики мобилизации, в частности отмена брони для нардепов и других чиновников. Пока сложно точно предположить, примут ли в Украине закон о мобилизации народных избранников.

Впрочем, подавляющему большинству политиков стоит поехать на фронт. Ведь те военные, которые вступили в добровольцы в ряды ВСУ еще в начале вторжения, не могут воевать вечно, им нужна замена. Такое мнение высказал народный депутат от партии "Умная политика" Дмитрий Разумков в утреннем эфире Новини.LIVE.

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Журналисты Новини.LIVE спросили у львовян, поддерживают ли они такое решение.

Большинство опрошенных говорят, что депутатами следует заменить украинских защитников на передовой, впрочем, есть и такие, которые считают, что такое решение следует принимать на уровне Конституции Украины.

"Не хотят сидеть в Верховной Раде, пусть воюют"

"Поддерживаю. Не хотят сидеть в Верховной Раде, пусть пойдут тоже повоюют, сменят наших ребят, которые на передовой", — говорит один из опрошенных.

"Нардепов нужно сократить"

"Наверное, частично поддерживаю. Ну, все равно кто-то должен остаться в Верховной Раде, но значительную часть, я считаю можно сократить", — добавляет еще одна опрошенная.

"Этот вопрос должен решаться на уровне Конституции Украины"

"Ну вы знаете это столь не однозначный вопрос, поэтому я не могу, не будучи политиком, а будучи юристом, и зная хорошо Конституцию Украины, я думаю, что это нужно вносить в другие законы, этот вопрос задавать намного шире. А то, что всем нужно защищать Украину, я в этом даже не сомневаюсь", — уверяет львовянка.

Напомним, что бывший командир "Азова", майор ВСУ и заместитель командира третьей ОШБр Максим Жорин сравнил мобилизацию в Украине и Польше. Он считает, что для того, чтобы выжить государству и нации, придется идти на жертвы.

война
закон
украинцы
Львов
Украина
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Государственная дума
законопроект

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