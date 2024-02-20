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Чи вийшли б українці зараз на Майдан, як 10 років тому — Новини.LIVE запитали думку львівʼян

20 лютого 2024 21:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Чи вийшли б українці зараз на Майдан, як 10 років тому — Новини.LIVE запитали думку львівʼян
Мітинг на Майдані у 2013-2014 роках. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Страшні та криваві події відбулися рівно 10 років тому на Майдані Незалежності у Києві. Небайдужі українці вийшли на акцію протесту з вимогою Євроінтеграції України замість зближення з Росією. Силовики здійснили розгін учасників мітингу та вбили понад 100 громадян. Героїчний вчинок протестувальників поклав початок великій війні, яка триває досі, і він назавжди залишиться переламним моментом в історії України.

Новини.LIVE запитали людей на вулицях Львова, чи вийшли б вони так само на Майдан, як 10 років тому.

Що кажуть львів'яни про події на Майдані та чи повторили б вони цю подію

Результати опитування показали, що українці вийшли б на Майдан та повторили той масовий протест, який відбувся 10 років тому. На думку львів'ян, іншого рішення бути не могло.

"Ще разів чотири. Не бачу насправді іншого рішення. Ми мусили зробити те, що зробили, і продовжуємо робити і боротися", — вказала львів'янка.

Одна з опитаних львівʼянок
Одна з опитаних львівʼянок. Фото: Новини.LIVE

"Так, вийшла б. Щоб підтримати свою Батьківщину, своїх рідних, зараз чоловіків, наших захисників", — сказала одна з опитаних. 

Одна з опитаних львівʼянок
Одна з опитаних львівʼянок. Фото: Новини.LIVE

"Це складне питання, але я думаю, що вийшла б. Але це дуже страшно, я просто вражаюсь, наскільки це сміливий вчинок" — вважає львів'янка.

Одна з опитаних львівʼянок
Одна з опитаних львівʼянок. Фото: Новини.LIVE

"Я ходила в Тернополі, коли вчилася в школі. Батьки не пустили до Києва. Вийшла б. Мені шкода життів, скільки загинуло. Сподіваюся, це все не марно", — розповіла одна з жительок Львова.

Одна з опитаних львівʼянок
Одна з опитаних львівʼянок. Фото: Новини.LIVE

"Так, бо якби вони тоді не вийшли, то зараз нас тут не існувало б", — заявила львів'янка.

Одна з опитаних львівʼянок
Одна з опитаних львівʼянок. Фото: Новини.LIVE

Також Новини.LIVE опитали одеситів, чи вийшли б вони ще раз на Майдан. Більшість містян вважає, що памʼятати про ті страшні події, які відбулися на Майдані Незалежності, необхідно кожному і додають, що за необхідності зібралися на мітинг знову.

До протестів 10 років тому долучалися люди з кожного куточку країни: журналісти, громадські активісти, опозиційні політики та усі небайдужі. Військовий, на ім'я Федір, який прийшов 20 лютого до меморіалу Небесної Сотні та вшанував полеглих Героїв, поділився своїми спогадами подій того періоду. 

мітинг
Львів
протести
Україна
Євромайдан
опитування

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