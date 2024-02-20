Вышли ли бы украинцы сейчас на Майдан, как 10 лет назад — Новини.LIVE спросили мнение львовян

Митинг на Майдане в 2013–2014 годах. Фото: REUTERS

Страшные и кровавые события произошли ровно 10 лет назад на Майдане Независимости в Киеве. Неравнодушные украинцы вышли на акцию протеста с требованием Евроинтеграции вместо сближения с Россией. Силовики совершили разгон митингующих и убили более 100 граждан. Героический поступок протестующих положил начало продолжающейся до сих пор большой войне, и он навсегда останется переломным моментом в истории Украины.

Новини.LIVE спросили людей на улицах Львова, вышли бы они так же на Майдан, как 10 лет назад.

Что говорят львовяне о событиях на Майдане и повторили ли бы они это событие

Результаты опроса показали, что украинцы вышли бы на Майдан и повторили тот массовый протест, который состоялся 10 лет назад. По мнению львовян, иного решения быть не могло.

"Еще раз четыре. Не вижу на самом деле другого решения. Мы должны были сделать то, что сделали, и продолжаем делать и бороться", — указала львовянка.

Одна из опрошенных львовянок. Фото: Новини.LIVE

"Да, вышла бы. Чтобы поддержать свою Родину, своих родных, сейчас мужчин, наших защитников", — сказала одна из опрошенных.

Одна из опрошенных львовянок. Фото: Новини.LIVE

"Это сложный вопрос, но я думаю, что вышла бы. Но это очень страшно, я просто поражаюсь, насколько это смелый поступок" — считает львовянка.

Одна из опрошенных львовянок. Фото: Новини.LIVE

"Я ходила в Тернополе, когда училась в школе. Родители не пустили в Киев. Вышла бы. Мне жаль жизней, сколько погибло. Надеюсь, это все не зря", — рассказала одна из жительниц Львова.

Одна из опрошенных львовянок. Фото: Новини.LIVE

"Да, потому что если бы они тогда не вышли, то сейчас нас здесь не существовало бы", — заявила львовянка.

Одна из опрошенных львовянок. Фото: Новини.LIVE

Также Новини.LIVE опросили одесситов, вышли ли бы они еще раз на Майдан. Большинство горожан считают, что помнить о тех страшных событиях, которые произошли на Майдане Независимости, необходимо каждому и добавляют, что при необходимости собрались бы на митинг снова.

К протестам 10 лет назад присоединялись люди из каждого уголка страны: журналисты, общественные активисты, оппозиционные политики и все неравнодушные. Военный, по имени Федор, пришедший 20 февраля к мемориалу Небесной Сотни и почтивший павших Героев, поделился своими воспоминаниями событий того периода.