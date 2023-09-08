Чи загрожує "хвороба легіонерів" мешканцям Львівщини та до чого тут Росія: розмова з експертами

Забір крові на інфекцію легіонельоз. Фото: Google

Наприкінці серпня у польському місті Жешув виявили спалах інфекційного захворювання — легіонельоз, або "хворобу легіонерів". До сьогодні ця недуга шириться по інших містах Польщі, які межують біля кордону з Україною. Станом на зараз зафіксували 160 випадків захворювання, з них — 19 летальних.

Як повідомив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, в Україні є все необхідне, аби вчасно діагностувати легіонельоз.

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

"Міністерство охорони здоров'я України тримає на котролі "хворобу легіонерів"

— "Хвороба легіонерів" є завжди. Сьогодні ми бачимо, що є спалах цього захворювання у Польщі — в Жешуві. І ми на це реагуємо. В наших Центрах контролю та профілактики хвороб є ПЛР системи, які дозволяють вчасно діагностувати цю недугу. Далі є чіткий алгоритм дій, як проводити епідрозслідування і яких заходів вживати.

Ми будемо сподіватися, що в Україні такого спалаху не буде, але в літній період ця хвороба часто трапляється у готелях, де є душові або спліт-системи, і бактерія легіонела саме там, у вологих умовах, розмножується. Тому тримаємо на контролі "хворобу легіонерів".

Що відомо про хворобу, чи загрожує бактерія мешканцям Львівщини, як вберегтися і до чого тут Росія. По це і не тільки Новини.LIVE поговорили в інтерв'ю з головним епідеміологом Львівщини, директором Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталією Іванченко.

Наталя Іванченко — головний епідеміолог Львівщини. Фото: Прес-центр

— Що таке легіонельоз та звідки він з'явився?

"Хвороба з'явилася в 1976 році"

— Ця хвороба не є новою. Легіонельоз — це гостре інфекційне захворювання. Про нього світ дізнався ще в 1976 році, коли під час форуму організації "Американський легіон", який відбувся у Філадельфії, спалахнула невідома хвороба, бактерію якої тепер називають Legionella. Тоді збудник захворювання перебував у вентиляційній системі. Коли проводили обстеження легіонерів, то з’ясовували, як бактерія могла передатись цим людям.

Лабораторно було доведено, що причиною була вентиляційна система, куди потрапив збудник, який мав можливість там розмножитись. І оскільки велика кількість людей перебували в одному замкнутому просторі в готелі, то вони інфікувались. На жаль, для частини інфікованих це захворювання завершилось летально. Тоді зареєстрували 221 хворого, з яких 34 особи померли. Додам, що саме у воді та вологих грунтах бактерія Legionella розмножується найкраще.

— Як можна інфікуватись легіонельозом?

"Кондиціонери, вентиляції, розпилювачі води"

— Інфікуватись цією бактерією можна через систему кондиціювання, вентиляції, через різноманітні розпилювачі води, в яких може перебувати бактерія легіонелла. Але, як правило, вона перебуває у невеликій концентрації, і таке захворювання відбувається щороку, але в поодиноких випадках. Тому сказати, що саме спричинило масове поширення хвороби, на сьогодні ми не можемо.

Очищення кондиціонера. Фото: Google

Але ми точно знаємо, що власники установ, організацій повинні регулярно перевіряти свої кондиціонери та проводити очищення. Власники басейнів, спа-салонів зможуть переконатися, чи є в них в середовищі інфекція легіонела, зробивши певні лабораторні дослідження.

— Чи становить легіонельоз небезпеку навколишнім?

"Людина, яка хворіє на легіонельоз, не може інфікувати навколишніх"

— Хвора на легіонельоз людина не становить небезпеки для навколишніх. Якщо приїде турист з Польщі і буде перебувати на теренах Львівщини, навіть якщо ця людина хвора на цю недугу, вона навколо себе нікого не інфікує. Всі летальні випадки, які були у Польщі, — це люди старші 65 років. Тобто ті, які мали низку додаткових недуг.

— Які симптоми захворювання?

"Головний біль, ознаки пневмонії та біль у м'язах"

— Якщо людина приїхала з Польщі й у неї будуть такі ознаки, як підвищення температури тіла, болі в м'язах, головний біль, ознаки пневмонії, 50 % хворих можуть мати розлади стільця (пронос), то таких людей лікарі будуть рекомендувати обстежувати на легіонельоз.

Рентген легень. Фото: Google

Додамо, що "хвороба легіонерів" характеризується загальною інтоксикацією, тяжкою пневмонією з задишкою, болем у грудях, ураженням сечовидільної та центральної нервової системи. Легіонельоз передається повітряним шляхом, бактерії поширюються через охолоджувальні системи та компресори, у душових кабінках і басейнах.

— Чи є загроза для людей, які подорожують в Польщу?

"Заборону на подорожі немає"

— На сьогодні такої заборони щодо подорожей немає. Але оскільки ми точно не знаємо, через який фактор передається збудник, просять людей використовувати воду гарантованої якості. Тобто споживаємо або бутильовану, або кип’ятимо. Якщо в готелі приймаємо душ — чекаємо кілька хвилин, поки вода стече, і далі приймаємо душ.

ПП "Шегині — Медика". Фото: Держприкордонслужба

— Що робити пересічним людям?

"Дбати про гігієну рук"

— Як завжди, дбати про гігієну рук. Якщо ми бачимо людей з ознаками інфекційної патології, то потрібно з ними дотримуватись соціальної дистанції та стежити за своїм здоров'ям.

"У Польщі розслідують причетність Росії до спалаху "хвороби легіонерів"

Раніше уповноважений уряду у справах безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин у ЗМІ повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки розслідує спалах, щоб виключити будь-яку навмисну діяльність, зокрема з боку Росії, та перевірити різні сценарії.

Станіслав Жарин — уповноважений уряду у справах безпеки інформаційного простору Республіки Польща. Фото: upmp.news

"Отруєння — наслідок диверсії Росії"

Отруєння могло стати наслідком диверсії, до якої причетні росіяни. Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко.

Іван Варченко — експерт з національної безпеки. Фото: МВС

"Стандарт Росії — працювати безпардонно"

— Я в першу чергу розглядав би скрізь по світу російський слід. Адже — це стандарт Росії працювати безпардонно в будь якій країні світу, отруюючи громадян і РФ, й інших країн світу. Росія — країна, яка нехтує міжнародними угодами. Але кого вони хотіли знищити? Я думаю, Росія як країна терорист передбачає невибірковість. Всі вони розуміють, що може постраждати мирне населення.

"Слід Росії є цілком реальний"

— Чому Польща?! Та тому що це одна із країн, яка найбільше допомагає українцям. Слід Росії є цілком реальний. Не треба нагадувати про долю Литвиненка, Березовського, Скрипалів. Були десятки випадків, коли РФ втручалась незважаючи на інтереси інших країн, систему міжнародних угод. Росія здійснювали терористичні акти на території інших країн. Я абсолютно впевнений, що ця історія про російський слід має бути розглянута в першу чергу.

"Росія використовує хімічну зброю як на фронті, так і по світу"

— Росія витягнула із запилених шухляд отруту і використовує її як на фронті, так і по світу. У нас сотні українських воїнів, які мали можливість на собі випробувати використання російських отрут: люїзитів різних, хімічних сполук на основі хлору. Я особисто знаю такі випадки.

Нагадаємо, що перші інфікування зафіксували у Жешуві, який минулого року відвідав президент США Джо Байден під час візиту до Польщі та принц Вільям. Через це місто від війни тікали тисячі українців. Крім Жешува, смертельні випадки зафіксували у польському Ряшеві — це місто є ключовим транзитним вузлом гуманітарної допомоги і військових постачань.