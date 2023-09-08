Угрожает ли "болезнь легионеров" жителям Львовщины и при чем здесь Россия: разговор с экспертами

Угрожает ли "болезнь легионеров" жителям Львовщины и при чем здесь Россия: эксклюзив
В конце августа в польском городе Жешув обнаружили вспышку инфекционного заболевания — легионеллез, или "болезнь легионеров". До сих пор этот недуг распространяется по другим городам Польши, граничащим с границей с Украиной. На сегодня зафиксировали 160 случаев заболевания, из них — 19 летальных.
Как сообщил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в Украине есть все необходимое, чтобы вовремя диагностировать легионеллез.
"Министерство здравоохранения Украины держит на контроле "болезнь легионеров"
— "Болезнь легионеров" есть всегда. Сегодня мы видим, что есть вспышка этого заболевания в Польше — в Жешуве. И мы на это реагируем. В наших Центрах контроля и профилактики болезней есть ПЦР-системы, позволяющие вовремя диагностировать этот недуг. Далее есть четкий алгоритм действий, как проводить эпидрасследование и какие меры предпринимать.
Мы будем надеяться, что в Украине такой вспышки не будет, но в летний период эта болезнь часто встречается в гостиницах, где есть душевые или сплит-системы, и бактерия легионелла именно там, во влажных условиях, размножается. Поэтому держим на контроле "болезнь легионеров".
Что известно о болезни, угрожает ли бактерия жителям Львовщины, как уберечься и при чем здесь Россия. Про это и не только Новини.LIVE поговорили в интервью с главным эпидемиологом Львовщины, директором Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталией Иванченко.
— Что такое легионеллез и откуда он появился?
"Болезнь появилась в 1976 году"
— Эта болезнь не новая. Легионеллез — это острое инфекционное заболевание. О нем мир узнал еще в 1976 году, когда во время состоявшегося в Филадельфии форума организации "Американский легион" вспыхнула неизвестная болезнь, бактерию которой теперь называют Legionella. Тогда возбудитель заболевания находился в вентиляционной системе. Когда проводили обследование легионеров, выясняли, как бактерия могла передаться этим людям.
Лабораторно было доказано, что причиной была вентиляционная система, куда попал возбудитель, который мог там размножиться. И поскольку множество людей находились в одном замкнутом пространстве в отеле, то они инфицировались. К сожалению, для части инфицированных это заболевание завершилось летально. Тогда зарегистрировали 221 больного, из которых 34 человека скончались. Добавлю, что именно в воде и влажных почвах бактерия Legionella размножается лучше всего.
— Как можно инфицироваться легионеллезом?
"Кондиционеры, вентиляции, распылители воды"
— Инфицироваться этой бактерией можно через систему кондиционирования, вентиляции, через различные распылители воды, в которых может находиться бактерия легионелла. Но как правило, она присутствует в небольшой концентрации и такое заболевание происходит каждый год, но в единичных случаях. Поэтому сказать, что именно повлекло массовое распространение болезни, на сегодняшний день мы не можем.
Но мы точно знаем, что владельцы учреждений, организаций, должны проверять свои кондиционеры или регулярно проводить очистку. Владельцы бассейнов, спа-салонов смогут убедиться, есть ли у них в среде инфекция легионела, сделав определенные лабораторные исследования.
— Представляет ли легионеллез опасность окружающим?
"Человек, болеющий легионеллезом, не может инфицировать окружающих"
— Больной легионеллезом человек не представляет опасности для окружающих. Если приедет турист из Польши и будет находиться на территории Львовщины, даже если этот человек болен этим недугом, он вокруг себя никого не инфицирует. Все летальные случаи, которые были в Польше, — это люди старше 65 лет. То есть те, кто имел ряд дополнительных недугов.
— Какие симптомы заболевания?
"Головная боль, признаки пневмонии, боли в мышцах"
— Если человек приехал из Польши и у него будут такие признаки, как повышение температуры тела, боли в мышцах, головные боли, признаки пневмонии, и 50% больных могут иметь расстройства стула (понос), то таких людей врачи будут рекомендовать обследовать на легионеллез.
Добавим, что "болезнь легионеров" характеризуется общей интоксикацией, тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди, поражением мочевыделительной и центральной нервной системы. Легионеллез передается воздушным путем, бактерии распространяются через охлаждающие системы и компрессоры, душевые кабинки и бассейны.
— Есть ли угроза людям, путешествующим в Польшу?
"Запрета на путешествия нет"
— На сегодняшний день такого запрета относительно путешествий нет. Но поскольку мы точно не знаем, из-за какого фактора передается возбудитель, просят людей использовать воду гарантированного качества. То есть потребляем либо бутилированную, либо кипятим. Если в отеле принимаем душ — ждем несколько минут, пока вода стечет, и дальше принимаем душ.
— Что делать обычным людям?
"Заботиться о гигиене рук"
— Как всегда, заботиться о гигиене рук. Если мы видим людей с признаками инфекционной патологии, то нужно с ними соблюдать социальную дистанцию и следить за своим здоровьем.
"В Польше расследуют причастность России к вспышке "болезни легионеров"
Ранее уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин в СМИ сообщил, что Агентство внутренней безопасности расследует вспышку, чтобы исключить любую умышленную деятельность, в том числе со стороны России, и проверить различные сценарии.
"Отравление — следствие диверсии России"
Отравление могло стать следствием диверсии, к которой причастны россияне. Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.
"Стандарт России — работать беспардонно"
— Я в первую очередь рассматривал бы везде по миру российский след. Ведь это стандарт России работать беспардонно в любой стране мира, травя граждан и РФ, и других стран мира. Россия — страна, которая пренебрегает международными соглашениями. Но кого они хотели уничтожить? Я думаю, Россия как страна террорист предполагает неизбирательность. Все они понимают, что может пострадать мирное население.
"След России вполне реальный"
— Почему Польша? Да потому что это одна из стран, которая больше всего помогает украинцам. След России является вполне реальным. Не надо напоминать о судьбах Литвиненко, Березовского, Скрипачей. Были десятки случаев, когда РФ вмешивалась, несмотря на интересы других стран, систему международных соглашений. Россия совершала террористические акты на территории других стран. Я абсолютно уверен, что эта история о русском следе должна быть рассмотрена в первую очередь.
"Россия использует химическое оружие как на фронте, так и по всему миру"
— Россия вытащила из запыленных ящиков яд и использует его как на фронте, так и по всему миру. У нас сотни украинских воинов, которые имели возможность испытать на себе использование российских ядов: люизитов различных, химических соединений на основе хлора. Я лично знаю такие случаи.
Напомним, что первые инфицирования зафиксировали в Жешуве, который в прошлом году посетил президент США Джо Байден во время визита в Польшу и принц Уильям. В этом городе живут тысячи украинцев. Кроме Жешува, смертельные случаи зафиксировали в польском Ряшеве — этот город является ключевым транзитным узлом гуманитарной помощи и военных поставок.