Угрожает ли "болезнь легионеров" жителям Львовщины и при чем здесь Россия: разговор с экспертами

Забор крови на инфекцию легионеллез. Фото: Google

В конце августа в польском городе Жешув обнаружили вспышку инфекционного заболевания — легионеллез, или "болезнь легионеров". До сих пор этот недуг распространяется по другим городам Польши, граничащим с границей с Украиной. На сегодня зафиксировали 160 случаев заболевания, из них — 19 летальных.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в Украине есть все необходимое, чтобы вовремя диагностировать легионеллез.

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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

"Министерство здравоохранения Украины держит на контроле "болезнь легионеров"

— "Болезнь легионеров" есть всегда. Сегодня мы видим, что есть вспышка этого заболевания в Польше — в Жешуве. И мы на это реагируем. В наших Центрах контроля и профилактики болезней есть ПЦР-системы, позволяющие вовремя диагностировать этот недуг. Далее есть четкий алгоритм действий, как проводить эпидрасследование и какие меры предпринимать.

Мы будем надеяться, что в Украине такой вспышки не будет, но в летний период эта болезнь часто встречается в гостиницах, где есть душевые или сплит-системы, и бактерия легионелла именно там, во влажных условиях, размножается. Поэтому держим на контроле "болезнь легионеров".

Что известно о болезни, угрожает ли бактерия жителям Львовщины, как уберечься и при чем здесь Россия. Про это и не только Новини.LIVE поговорили в интервью с главным эпидемиологом Львовщины, директором Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталией Иванченко.

Наталья Иванченко — главный эпидемиолог Львовщины. Фото: пресс-центр

— Что такое легионеллез и откуда он появился?

"Болезнь появилась в 1976 году"

— Эта болезнь не новая. Легионеллез — это острое инфекционное заболевание. О нем мир узнал еще в 1976 году, когда во время состоявшегося в Филадельфии форума организации "Американский легион" вспыхнула неизвестная болезнь, бактерию которой теперь называют Legionella. Тогда возбудитель заболевания находился в вентиляционной системе. Когда проводили обследование легионеров, выясняли, как бактерия могла передаться этим людям.

Лабораторно было доказано, что причиной была вентиляционная система, куда попал возбудитель, который мог там размножиться. И поскольку множество людей находились в одном замкнутом пространстве в отеле, то они инфицировались. К сожалению, для части инфицированных это заболевание завершилось летально. Тогда зарегистрировали 221 больного, из которых 34 человека скончались. Добавлю, что именно в воде и влажных почвах бактерия Legionella размножается лучше всего.

— Как можно инфицироваться легионеллезом?

"Кондиционеры, вентиляции, распылители воды"

— Инфицироваться этой бактерией можно через систему кондиционирования, вентиляции, через различные распылители воды, в которых может находиться бактерия легионелла. Но как правило, она присутствует в небольшой концентрации и такое заболевание происходит каждый год, но в единичных случаях. Поэтому сказать, что именно повлекло массовое распространение болезни, на сегодняшний день мы не можем.

Очистка кондиционера. Фото: Google

Но мы точно знаем, что владельцы учреждений, организаций, должны проверять свои кондиционеры или регулярно проводить очистку. Владельцы бассейнов, спа-салонов смогут убедиться, есть ли у них в среде инфекция легионела, сделав определенные лабораторные исследования.

— Представляет ли легионеллез опасность окружающим?

"Человек, болеющий легионеллезом, не может инфицировать окружающих"

— Больной легионеллезом человек не представляет опасности для окружающих. Если приедет турист из Польши и будет находиться на территории Львовщины, даже если этот человек болен этим недугом, он вокруг себя никого не инфицирует. Все летальные случаи, которые были в Польше, — это люди старше 65 лет. То есть те, кто имел ряд дополнительных недугов.

— Какие симптомы заболевания?

"Головная боль, признаки пневмонии, боли в мышцах"

— Если человек приехал из Польши и у него будут такие признаки, как повышение температуры тела, боли в мышцах, головные боли, признаки пневмонии, и 50% больных могут иметь расстройства стула (понос), то таких людей врачи будут рекомендовать обследовать на легионеллез.

Рентген легких. Фото: Google

Добавим, что "болезнь легионеров" характеризуется общей интоксикацией, тяжелой пневмонией с одышкой, болью в груди, поражением мочевыделительной и центральной нервной системы. Легионеллез передается воздушным путем, бактерии распространяются через охлаждающие системы и компрессоры, душевые кабинки и бассейны.

— Есть ли угроза людям, путешествующим в Польшу?

"Запрета на путешествия нет"

— На сегодняшний день такого запрета относительно путешествий нет. Но поскольку мы точно не знаем, из-за какого фактора передается возбудитель, просят людей использовать воду гарантированного качества. То есть потребляем либо бутилированную, либо кипятим. Если в отеле принимаем душ — ждем несколько минут, пока вода стечет, и дальше принимаем душ.

ПП "Шегини — Медика". Фото: Госпогранслужба

— Что делать обычным людям?

"Заботиться о гигиене рук"

— Как всегда, заботиться о гигиене рук. Если мы видим людей с признаками инфекционной патологии, то нужно с ними соблюдать социальную дистанцию и следить за своим здоровьем.

"В Польше расследуют причастность России к вспышке "болезни легионеров"

Ранее уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин в СМИ сообщил, что Агентство внутренней безопасности расследует вспышку, чтобы исключить любую умышленную деятельность, в том числе со стороны России, и проверить различные сценарии.

Станислав Жарин — уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша. Фото: upmp.news

"Отравление — следствие диверсии России"

Отравление могло стать следствием диверсии, к которой причастны россияне. Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

Иван Варченко — эксперт по национальной безопасности. Фото: МВД

"Стандарт России — работать беспардонно"

— Я в первую очередь рассматривал бы везде по миру российский след. Ведь это стандарт России работать беспардонно в любой стране мира, травя граждан и РФ, и других стран мира. Россия — страна, которая пренебрегает международными соглашениями. Но кого они хотели уничтожить? Я думаю, Россия как страна террорист предполагает неизбирательность. Все они понимают, что может пострадать мирное население.

"След России вполне реальный"

— Почему Польша? Да потому что это одна из стран, которая больше всего помогает украинцам. След России является вполне реальным. Не надо напоминать о судьбах Литвиненко, Березовского, Скрипачей. Были десятки случаев, когда РФ вмешивалась, несмотря на интересы других стран, систему международных соглашений. Россия совершала террористические акты на территории других стран. Я абсолютно уверен, что эта история о русском следе должна быть рассмотрена в первую очередь.

"Россия использует химическое оружие как на фронте, так и по всему миру"

— Россия вытащила из запыленных ящиков яд и использует его как на фронте, так и по всему миру. У нас сотни украинских воинов, которые имели возможность испытать на себе использование российских ядов: люизитов различных, химических соединений на основе хлора. Я лично знаю такие случаи.

Напомним, что первые инфицирования зафиксировали в Жешуве, который в прошлом году посетил президент США Джо Байден во время визита в Польшу и принц Уильям. В этом городе живут тысячи украинцев. Кроме Жешува, смертельные случаи зафиксировали в польском Ряшеве — этот город является ключевым транзитным узлом гуманитарной помощи и военных поставок.