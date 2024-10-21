Мовні патрулі — Садовий відповів, чи будуть вони у Львові

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: РБК-Україна

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що наразі у Львові немає потреби для створення "мовних патрулів". За його словами, люди в місті зі сходу переходять на українську під впливом середовища.

Про це Андрій Садовий повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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Садовий наголосив, що наразі не бачить необхідності для створення "мовних патрулів", адже Львів є найбільшим у світі українськомовним містом.

"Так багато ініціатив, просто, можливо, люди мають трошки більше вільного часу на такі речі. В нас нема такої проблеми. Ми, знаєте, якось стараємось проводити роз'яснювальну роботу. Є мовний омбудсмен в нашій державі, вони молодці, звертають увагу урядникам на дотримання закону", — прокоментував міський голова Львова ініціативу мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа щодо "мовних патрулів".

Крім того, він зазначив, що станом на сьогодні Львів одним з найбільших гуманітарних хабів світу, а російськомовні люди, які приїхали сюди з інших міст, переходять на українську під впливом середовища. Наразі вони мають багато мовної практики.

"Дуже легко, коли ти в середовищі, ти переходиш на українську мову. Але ти робиш це з любов'ю. Тут нема жодного примусу, жодного тиску. І багато людей, яких я раніше знав, які боялися говорити українською, сьогодні вони говорять, і з кожним разом все краще і краще", — розповів мер.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що в Івано-Франківську розпочнуть працювати мовні інспектори, аби протидіяти поширенню російської мови.

За словами Руслана Марцінківа, учасники цього патруля робитимуть зауваження. Якщо ж вони натраплять на агресивну відповідь, то викличуть поліцію.