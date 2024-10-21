Языковые патрули — Садовый ответил, будут ли они во Львове

Появятся ли "языковые патрули" во Львове — ответ Садового
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в настоящее время во Львове нет необходимости для создания "языковых патрулей". По его словам, люди в городе с востока переходят на украинский под влиянием среды.
Об этом Андрей Садовый сообщил в интервью РБК-Украина.
"Языковые патрули" во Львове
Садовый подчеркнул, что пока не видит необходимости для создания "языковых патрулей", ведь Львов — самый большой в мире украиноязычный город.
"Так много инициатив, просто, возможно, люди имеют немножко больше свободного времени на такие вещи. У нас нет такой проблемы. Мы, знаете, как-то стараемся проводить разъяснительную работу. Есть языковой омбудсмен в нашем государстве, они молодцы, обращают внимание чиновникам на соблюдение закона", — прокомментировал городской голова Львова инициативу мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива относительно "языковых патрулей".
Кроме того, он отметил, что на сегодня Львов одним из крупнейших гуманитарных хабов мира, а русскоязычные люди, приехавшие сюда из других городов, переходят на украинский под влиянием среды. Сейчас у них много языковой практики.
"Очень легко, когда ты в среде, ты переходишь на украинский язык. Но ты делаешь это с любовью. Здесь нет никакого принуждения, никакого давления. И многие люди, которых я раньше знал, которые боялись говорить по-украински, сегодня они говорят, и с каждым разом все лучше и лучше", — рассказал мэр.
Напомним, в начале сентября стало известно, что в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.
По словам Руслана Марцинкива, участники этого патруля будут делать замечания. Если же они попадут на агрессивный ответ, то вызовут полицию.
Читайте Новини.LIVE!