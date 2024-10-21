Языковые патрули — Садовый ответил, будут ли они во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: РБК-Украина

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в настоящее время во Львове нет необходимости для создания "языковых патрулей". По его словам, люди в городе с востока переходят на украинский под влиянием среды.

Об этом Андрей Садовый сообщил в интервью РБК-Украина.

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Садовый подчеркнул, что пока не видит необходимости для создания "языковых патрулей", ведь Львов — самый большой в мире украиноязычный город.

"Так много инициатив, просто, возможно, люди имеют немножко больше свободного времени на такие вещи. У нас нет такой проблемы. Мы, знаете, как-то стараемся проводить разъяснительную работу. Есть языковой омбудсмен в нашем государстве, они молодцы, обращают внимание чиновникам на соблюдение закона", — прокомментировал городской голова Львова инициативу мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива относительно "языковых патрулей".

Кроме того, он отметил, что на сегодня Львов одним из крупнейших гуманитарных хабов мира, а русскоязычные люди, приехавшие сюда из других городов, переходят на украинский под влиянием среды. Сейчас у них много языковой практики.

"Очень легко, когда ты в среде, ты переходишь на украинский язык. Но ты делаешь это с любовью. Здесь нет никакого принуждения, никакого давления. И многие люди, которых я раньше знал, которые боялись говорить по-украински, сегодня они говорят, и с каждым разом все лучше и лучше", — рассказал мэр.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Ивано-Франковске начнут работать языковые инспекторы, чтобы противодействовать распространению русского языка.

По словам Руслана Марцинкива, участники этого патруля будут делать замечания. Если же они попадут на агрессивный ответ, то вызовут полицию.