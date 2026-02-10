Як змінилися фінансові звички львів'ян за останній рік — опитування

Жителька Львова. Фото: кадр з відео

Постійні економічні виклики змушують українців переглядати свої фінансові звички. Дехто вчиться відкладати, хтось шукає ще один заробіток, а інші навпаки живуть одним днем і ні на що не шкодують грошей.

Про те, чи змінилися фінансові звички за останній рік у львів'ян, запитала журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Львів'яни розповіли про свої фінансові звички

Дехто зізнається, що почав більше уваги приділяти фінансовій подушці. Її створення дає змогу почуватися впевненіше та менше хвилюватися за майбутнє.

"Я почала більше відкладати, почала більше звертати на це увагу і випрацьовувала заощадження як звичку. Частину грошей, які надходять до мене, я тепер відкладаю. Стараюся мінімум 10-15%, хоча б", — розповідає львів'янка.

Мешканець Львова додає, що протягом останнього року почав більше контролювати свої витрати. Це допомагає уникнути неприємностей та відчувати стабільність.

"Враховуючи нестандартний курс на ринку зараз, то, скоріше за все, треба якось більш згуртованіше до того підходити, аби правильно їх розподіляти, планувати бюджет і, можливо, шукати нові місця для заробітку", — додає хлопець.

Поки одні мешканці міста намагаються накопичити якомога більше коштів, інші ж навпаки вважають, що в такий нестабільний період варто витрачати на себе та жити сьогоднішнім днем.

"Я змінила роботу якраз, і заробітна плата, звісно збільшилася, і це мене дуже радує. Поки що не вдається відкладати, бо я маю бажання жити для себе, подорожувати, бачити різні місця. Тому не відкладаю гроші, а витрачаю", — додала мешканка Львова.

Дехто з львів'ян також зазначив, що протягом цього року в них значно покращилася якість життя. Зокрема, завдяки кращій фінансовій грамотності та звичці відкладати певну суму щомісяця.

