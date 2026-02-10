Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Изменились ли финансовые привычки львовян — опрос

Изменились ли финансовые привычки львовян — опрос

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:05
Как изменились финансовые привычки львовян за последний год — опрос
Жительница Львова. Фото: кадр из видео

Постоянные экономические вызовы заставляют украинцев пересматривать свои финансовые привычки. Некоторые учатся откладывать, кто-то ищет еще один заработок, а другие наоборот живут одним днем и ни на что не жалеют денег.

О том, изменились ли финансовые привычки за последний год у львовян, спросила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте также:

Львовяне рассказали о своих финансовых привычках

Некоторые признаются, что стали больше внимания уделять финансовой подушке. Ее создание позволяет чувствовать себя увереннее и меньше волноваться за будущее.

"Я начала больше откладывать, начала больше обращать на это внимание и вырабатывала сбережения как привычку. Часть денег, которые поступают ко мне, я теперь откладываю. Стараюсь минимум 10-15%, хотя бы", — рассказывает львовянка.

Житель Львова добавляет, что в течение последнего года начал больше контролировать свои расходы. Это помогает избежать неприятностей и чувствовать стабильность.

"Учитывая нестандартный курс на рынке сейчас, то, скорее всего, надо как-то более сплоченно к тому подходить, чтобы правильно их распределять, планировать бюджет и, возможно, искать новые места для заработка", — добавляет парень.

Пока одни жители города пытаются накопить как можно больше средств, другие же наоборот считают, что в такой нестабильный период стоит тратить на себя и жить сегодняшним днем.

"Я сменила работу как раз, и заработная плата, конечно увеличилась, и это меня очень радует. Пока не удается откладывать, потому что я хочу жить для себя, путешествовать, видеть разные места. Поэтому не откладываю деньги, а трачу", — добавила жительница Львова.

Некоторые из львовян также отметил, что в течение этого года у них значительно улучшилось качество жизни. В частности, благодаря лучшей финансовой грамотности и привычке откладывать определенную сумму ежемесячно.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы могут получить грант. Красный Крест предлагает до 3 тысяч гривен на собственный бизнес.

Также мы рассказывали о том, что Италия окажет помощь уязвимым группам украинцев.

Львов деньги опрос привычки финансы
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации