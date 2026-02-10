Как изменились финансовые привычки львовян за последний год — опрос

Жительница Львова. Фото: кадр из видео

Постоянные экономические вызовы заставляют украинцев пересматривать свои финансовые привычки. Некоторые учатся откладывать, кто-то ищет еще один заработок, а другие наоборот живут одним днем и ни на что не жалеют денег.

О том, изменились ли финансовые привычки за последний год у львовян, спросила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Львовяне рассказали о своих финансовых привычках

Некоторые признаются, что стали больше внимания уделять финансовой подушке. Ее создание позволяет чувствовать себя увереннее и меньше волноваться за будущее.

"Я начала больше откладывать, начала больше обращать на это внимание и вырабатывала сбережения как привычку. Часть денег, которые поступают ко мне, я теперь откладываю. Стараюсь минимум 10-15%, хотя бы", — рассказывает львовянка.

Житель Львова добавляет, что в течение последнего года начал больше контролировать свои расходы. Это помогает избежать неприятностей и чувствовать стабильность.

"Учитывая нестандартный курс на рынке сейчас, то, скорее всего, надо как-то более сплоченно к тому подходить, чтобы правильно их распределять, планировать бюджет и, возможно, искать новые места для заработка", — добавляет парень.

Пока одни жители города пытаются накопить как можно больше средств, другие же наоборот считают, что в такой нестабильный период стоит тратить на себя и жить сегодняшним днем.

"Я сменила работу как раз, и заработная плата, конечно увеличилась, и это меня очень радует. Пока не удается откладывать, потому что я хочу жить для себя, путешествовать, видеть разные места. Поэтому не откладываю деньги, а трачу", — добавила жительница Львова.

Некоторые из львовян также отметил, что в течение этого года у них значительно улучшилось качество жизни. В частности, благодаря лучшей финансовой грамотности и привычке откладывать определенную сумму ежемесячно.

