Як змінилось життя львів'ян за останні два роки — опитування

Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна в Україні вступає у третій календарний рік. Два роки українці потерпають від руйнувань та переселень, розлуки з рідними та друзями, втрачають близьких. Та попри все мужньо тримають оборону наших кордонів.

Новини.LIVE до річниці повномасштабного вторгнення запитали у львів'ян, як змінилось їхнє життя за останні два роки.

Більшість опитаних кажуть, останні два роки живуть в стресі, тривозі та переживаннях. Хоча зазначають, саме війна змусила більше цінувати життя своє та своїх рідних.

"Переживання за дітей"

"Багато стресу за останні два роки. Постійно переживаєш. І не так за себе, як за дітей, які вимушені й надалі спускатись в укриття в школах чи в садочках. Дуже шкода наших військових, бо жодна людина не варта смерті", — каже жінка.

Люди на вулиці Львова. Фото: Новини.LIVE

"Весь час у сльозах та молитві"

"Два роки переживань. В мене зять на війні, тому немає ніякої радості. Переживання за всіх. Тому весь час у молитві та сльозах", — ділиться львів'янка.

"Скролінг новин"

"Надзвичайно багато тривожності й постійний скролінг новин. І всі масштабні новини впливають на буденність. На кожну позитивну новину в голові є контрновина, яка нівелює те, що нам намагаються подати як хорошу новину", — говорить дівчина.

Люди під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

"Цінуємо життя"

"Стали більше цінувати життя, бо зараз ми живемо одним днем. І звісно, за останні два роки майже в кожній українській сім'ї є рідні, які на фронті, і є рідні, які загинули. Це дуже велике горе, тому якось сумно все", — зазначає жінка.

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