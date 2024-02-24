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Изменилась ли жизнь украинцев за два года полномасштабной войны — опрос львовян

24 февраля 2024 11:23
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Марта Байдака
Журналист
Как изменилась жизнь львовян за последние два года - опрос
Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Полномасштабная война в Украине вступает в третий календарный год. Два года украинцы страдают разрушениями и переселениями, разлукой с родными и друзьями, теряют близких. Но, несмотря ни на что, мужественно держат оборону наших границ.

Новини.LIVE к годовщине полномасштабного вторжения спросили у львовян, как изменилась их жизнь за последние два года.

Большинство опрошенных говорят, что последние два года живут в стрессе, тревоге и переживаниях. Хотя отмечают, что именно война заставила больше ценить жизнь свою и своих родных.

"Переживание за детей"

"Много стресса за последние два года. Постоянно переживаешь. И не так за себя, как, за детей, которые вынуждены и дальше спускаться в укрытие в школах или в садиках. Очень жаль наших военных, потому что ни один человек не стоит смерти", — говорит женщина. 

Люди на улице Львова. Фото: Новости.
Люди на улице Львова. Фото: Новини.LIVE

"Все время в слезах и молитве"

"Два года переживаний. У меня зять на войне, поэтому нет никакой радости. Переживания за всех. Поэтому, все время в молитве и слезах", — делится львовянка.

"Скроллинг новостей"

"Чрезвычайно много тревожности и постоянный скроллинг новостей. И все масштабные новости влияют на обыденность. На каждую положительную новость в голове есть контрновость, которая нивелирует то, что нам пытаются преподнести как хорошую", — говорит девушка.

Изменилась ли жизнь украинцев за два года полномасштабной войны - опрос львовян - фото 2
Люди под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

"Ценим жизнь"

"Стали больше ценить жизнь, потому что сейчас мы живем одним днем. И конечно, за последние два года почти в каждой украинской семье есть родные, которые на фронте и есть родные, которые погибли. Это очень большое горе, поэтому как-то грустно все", — отмечает женщина.

Напомним, мы раньше писали, сколько украинцев верят в победу Украины. Около 4% респондентов склоняются к мнению о возможной победе России.

Также мы писали, что 25 февраля состоится Форум "Украина. Год 2024". Ожидаются панельные дискуссии, а также пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

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