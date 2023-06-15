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Чи зможе Львівська область компенсувати нестачу овочів з Херсонщини

15 червня 2023 14:22
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Марта Байдака
Журналіст
Чи зможе Львівська область компенсувати нестачу овочів з Херсонщини
Сезонні овочі в кошику. Фото: focusedcollection
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Внаслідок підриву Каховської ГЕС та затоплення навколишніх територій вже другий тиждень Україна залишається без головного овочевого регіону. Тому на Львівщині планують збільшити на 7% території для вирощування овочів, однак цього недостатньо, щоб компенсувати роботу аграріїв Херсонщини. 

Про це повідомили під час брифінгу в офіційному Медіацентрі при Львівській ОВА.

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Деталі посівної

"Сподівання на львівських аграріїв в цьому сезоні надзвичайно великі через окуповані території, тому Львівщина збільшувала посівні площі під усі види аграрних культур, так само буде і наступного сезону, зокрема збільшаться площі під овочі борщового набору, тому що в наших аграріїв є досвід вирощення цих культур і спостерігається стала тенденція до зростання виробництва цих культур, починаючи з 2018 року", — повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

Брифінг в Офіційному Медіацентрі при Львівській ОВА. Фото: Львівська ОВА
Брифінг в офіційному Медіацентрі при Львівській ОВА. Фото: Львівська ОВА

За словами посадовиці, від початку війни Львівщина збільшувала посівні площі під всіма видами аграрних культур. Не стали винятком і овочі. Тетяна Гетьман зазначила, що аграрії Львівщини збільшували посівні площі для деяких культур.

Львівщина не зможе компенсувати втрати Херсонщини 

Також пояснює, що Львівщина не зможе компенсувати втрати того регіону, який зараз є підтопленим та окупованим. Відповідно, дефіцит овочів зберігатиметься. Проте буде збільшення посівних площ і в інших регіонах, тому ціни не будуть настільки високі, як цього року, але однаково залишатимуться вище за середні, аніж за останні 5 років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що аграрії Одеської області прогнозують вдвічі більший врожай рису, ніж торік. Наразі вже залучені під вирощування 20% рисових систем від наявних.

Також ми писали, що в Україні за час функціонування ринку землі, з липня 2021 року, суттєво підвищилась вартість одного гектара. Також фіксують зростання попиту.

Окрім того, в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.

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