Сможет ли Львовская область компенсировать нехватку овощей из Херсона

Сезонные овощи в корзине. Фото: focusedcollection

В результате подрыва Каховской ГЭС и затопления окрестных территорий уже вторую неделю Украина остается без главного овощного региона. Поэтому на Львовщине планируют увеличить на 7% территории для выращивания овощей, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать работу аграриев Херсонщины.

Об этом сообщили на брифинге в официальном Медиацентре при Львовской ОВА.

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Детали посевной

"Надежды на львовских аграриев в этом сезоне чрезвычайно велики из-за оккупированных территорий, поэтому Львовщина увеличивала посевные площади под все виды аграрных культур, так же будет и в следующем сезоне, в частности увеличатся площади под овощи борщового набора, потому что у наших аграриев есть опыт выращивания этих культур и наблюдается постоянная тенденция роста производства этих культур, начиная с 2018 года", — сообщила директор департамента агропромышленного развития Львовской ОВА Татьяна Гетьман.

Брифинг в официальном медиацентре при Львовской ОВА. Фото: Львовская ОВА

По словам чиновника, с начала войны Львовщина увеличивала посевные площади под все виды аграрных культур. Не стали исключением и овощи. Татьяна Гетьман отметила, что аграрии Львовской области увеличивали посевные площади для некоторых культур.

Львовщина не сможет компенсировать потери Херсонщины

Также объясняет, что Львовщина не сможет компенсировать потери того региона, который сейчас подтоплен и оккупирован. Соответственно, дефицит овощей будет сохраняться. Однако будет увеличение посевных площадей и в других регионах, поэтому цены не будут столь высокими, как в этом году, но все равно будут оставаться выше средних, чем за последние 5 лет.

Напомним, мы ранее писали, что аграрии Одесской области прогнозируют вдвое больший урожай риса, чем в прошлом году. В настоящее время уже вовлечены под выращивание 20% рисовых систем от имеющихся.

Также мы писали, что в Украине за время функционирования рынка земли, с июля 2021 года, существенно повысилась стоимость одного гектара. Также фиксируют рост спроса.

Кроме того, в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.