Хто такий Залужний та чи вірять у його відставку — опитування львівʼян

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН

Вже другий тиждень поспіль не вщухають розмови про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, про це пишуть українські видання посилаючись на власні джерела. Також, вчора 4 лютого, мережею поширилось відео в якому людей запитували, як вони ставляться до можливої відставки Залужного. У висновку — люди не знали що це за людина.

Новини.LIVE вирішили запитати у львівʼян, чи знають вони хто такий Залужний та як ставляться до його можливої відставки.

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Частина опитаних відповіла, що не вірить в можливе звільнення Головнокомандувача та вважає, що такі чутки спрямовані лише на розділення суспільства.

Хто такий Залужний

"Це Головнокомандувач ЗСУ і я не вірю в його відставку. Зараз кращого за нього немає, як на мене", — каже жінка.

"Звісно знаю. Але можливо бути все, ми багато чого не знаємо. Я б не хотіла, але вірю що таке може бути" — додає львів'янка.

"Я знаю хто такий Залужний, але я не вірю в таку інформацію. Я не довіряю неофіційним джерелам" — пояснює чоловік.

"Я не вірю, це просто розповсюдження фейків, щоб нас схвилювати. І якщо не буде Залужного, то як на мене в країні розпочнеться повний хаус" — запевняє дівчина.

Та серед опитаних булі і ті, які й справді не знали хто такий Залужний. У відповідь на запитання або відмовлялись відповідати, або говорили що не цікавляться політикою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що планує замінити деяке керівництво держави, не лише в армії.

Також, ми писали, хто відмовився замінити Валерія Залужного на посаді головкому ЗСУ у разі його відставки.