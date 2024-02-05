Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Чи знають львів'яни хто такий Валерій Залужний — опитування arrow

Чи знають львів'яни хто такий Валерій Залужний — опитування

5 лютого 2024 18:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Хто такий Залужний та чи вірять у його відставку — опитування львівʼян
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Вже другий тиждень поспіль не вщухають розмови про можливу відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, про це пишуть українські видання посилаючись на власні джерела. Також, вчора  4 лютого, мережею поширилось відео в якому людей запитували, як вони ставляться до можливої відставки Залужного. У висновку — люди не знали що це за людина.

Новини.LIVE вирішили запитати у львівʼян, чи знають вони хто такий Залужний та як ставляться до його можливої відставки. 

Читайте також:

Частина опитаних відповіла, що не вірить в можливе звільнення Головнокомандувача та вважає, що такі чутки спрямовані лише на розділення суспільства.

Хто такий Залужний

"Це Головнокомандувач ЗСУ і я не вірю в його відставку. Зараз кращого за нього немає, як на мене", — каже жінка. 

"Звісно знаю. Але можливо бути все, ми багато чого не знаємо. Я б не хотіла, але вірю що таке може бути" — додає львів'янка.

"Я знаю хто такий Залужний, але я не вірю в таку інформацію. Я не довіряю неофіційним джерелам" — пояснює чоловік.

"Я не вірю, це  просто розповсюдження фейків, щоб нас схвилювати. І якщо не буде Залужного, то як на мене в країні розпочнеться повний хаус" — запевняє дівчина.

Та серед опитаних булі і ті, які й справді не знали хто такий Залужний. У відповідь на запитання або відмовлялись відповідати, або говорили що не цікавляться політикою.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що планує замінити деяке керівництво держави, не лише в армії.

Також, ми писали, хто відмовився замінити Валерія Залужного на посаді головкому ЗСУ у разі його відставки.

війна
українці
Львів
Україна
Валерій Залужний
опитування
відставка
люди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі