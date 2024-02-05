Кто такой Залужный и верят ли в его отставку — опрос львовян

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: УНИАН

Уже вторую неделю не утихают разговоры о возможной отставке Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В частности, об этом пишут украинские издания, ссылаясь на собственные источники. Также вчера, 4 февраля, по сети распространилось видео, в котором людей спрашивали, как они относятся к возможной отставке Залужного. В итоге — люди не знали, что это за человек.

Новини.LIVE решили спросить у львовян, знают ли они, кто такой Залужный, и как относятся к его возможной отставке.

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Часть опрошенных ответила, что не верит в возможное увольнение Главнокомандующего и считает, что такие слухи направлены только на разделение общества.

Кто такой Залужный

"Это Главнокомандующий ВСУ, и я не верю в его отставку. Сейчас лучше его нет, как мне кажется", — говорит женщина.

"Конечно, знаю. Но возможно все, мы многого не знаем. Я бы не хотела, но верю что такое может быть", — добавляет львовянка.

"Я знаю, кто такой Залужный, но я не верю в такую информацию. Я не доверяю неофициальным источникам", — объясняет мужчина.

"Я не верю, это просто распространение фейков, чтобы нас взволновать. И если не будет Залужного, как по мне, в стране начнется полный хаос", — уверяет девушка.

Но среди опрошенных были и те, которые действительно не знал, кто такой Залужный. В ответ на вопросы либо отказывались отвечать, либо говорили, что не интересуются политикой.

Напомним, мы ранее писали, что Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.

Также мы писали, кто отказался заменить Валерия Залужного в должности Главкома ВСУ в случае его отставки.