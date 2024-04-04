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Чи знають українці, що таке НАТО — думки львів'ян

4 квітня 2024 15:04
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Марта Байдака
Журналіст
Що таке НАТО — думки львів'ян
Люди на площі Ринок. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 4 квітня відзначають День створення НАТО. Цього дня у 1949 році в США була створена організація Північноатлантичного договору. Тоді в НАТО об'єдналися 12 країн. Чи не щодня у засобах масової інформації ми читаємо про НАТО. Слово "НАТО" звучить звідусіль. Новини про війська НАТО заполоняють мережі. На третій рік повномасштабного вторгнення ми обговорюємо можливе розміщення військ НАТО в Україні. Та чи знають українці, що таке НАТО.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи розуміють вони, що таке НАТО та чому їхні війська досі не в Україні.

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Більшість опитаних знають, що таке НАТО. А щодо допомоги Альянсу, то вважають, що допомогти Україні зараз потрібно не стільки військом, скільки зброєю.

"Це військовий союз країн"

"НАТО — це військовий союз країн. Я не знаю, чи в нас є потреба у їхніх військах, але допомога нам потрібна, нам потрібна зброя", — ділиться думками дівчина. 

"Вони мають великий вплив на світ"

"Озброєна організація, яка має великий вплив на світ", — зазначає хлопець.

"Національна оборона"

 "НАТО? Ну є ООН, є НАТО. Це якась національна тероборона. Не знаю, чесно", — каже дівчина.

"Вона захищає свої країни"

"Організація, яка має альянс своїх країн і вона ті країни захищає. Але нас туди не хочуть брати, тому що у нас велика корупція", — додає львів'янка. 

"Організація, яка допомагає"

"НАТО  — це всесвітня допомога Україні й не тільки. І організація, яка надає допомогу країні, що її потребує", — говорить опитана дівчина. 

Додамо, ми також писали про історію появи та розширення НАТО.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи відправлять іноземні війська в Україну.

Також, ми писали, що США шукатиме шляхи допомоги Україні.

 

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