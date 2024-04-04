Что такое НАТО — мнения львовян

Люди на площади Рынок. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 апреля, отмечают День создания НАТО. В 1949 году в США была создана организация Североатлантического договора. Тогда в НАТО объединились 12 стран. Ежедневно в средствах массовой информации мы читаем о НАТО. Слово "НАТО" звучит отовсюду. Новости о войсках НАТО заполоняют сети. На третий год полномасштабного вторжения мы обсуждаем возможное размещение войск НАТО в Украине. Но знают ли украинцы, что такое НАТО.

Новини.LIVE спросили у львовян, понимают ли они, что такое НАТО и почему их войска до сих пор не в Украине.

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Большинство опрошенных знают, что такое НАТО. А что касается помощи Альянса, то считают, что помочь Украине сейчас нужно не столько войском, сколько оружием.

"Это военный союз стран"

"НАТО — это военный союз стран. Я не знаю, есть ли у нас потребность в их войсках, но помощь нам нужна, нам нужно оружие", — делится мыслями девушка.

"Они оказывают большое влияние на мир"

"Вооруженная организация, которая оказывает большое влияние на мир", — отмечает парень.

"Национальная оборона"

"НАТО? Ну, есть ООН, есть НАТО. Это какая-то национальная терроборона. Не знаю, честно", — говорит девушка.

"Она защищает свои страны"

"Организация, которая имеет альянс своих стран и она защищает эти страны. Но нас туда не хотят брать, потому что у нас большая коррупция", — добавляет львовянка.

"Организация, которая помогает"

"НАТО — это всемирная помощь Украине и не только. И организация, которая оказывает помощь нуждающейся стране", — говорит опрошенная девушка.

Добавим, мы также писали об истории появления и расширения НАТО.

Напомним, мы раньше писали, отправят ли иностранные войска в Украину.

Также мы писали, что США будет искать пути помощи Украине.