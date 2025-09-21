На Львівщині 22 вересня очікується теплий і сухий день

Спекотний вересневий Львів. Фото ілюстративне: Калина-тур

На Львівщині 22 вересня синоптики прогнозують теплу й суху погоду. Удень температура сягатиме майже 30 градусів, а опадів не очікується.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові та області

За даними синоптиків, в понеділок по Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер південний 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, вдень підніметься до +24...+29 °С.

У Львові цього дня також буде сухо та тепло. Вітер південний 7–12 м/с. Температура вночі буде +11...+13 °С, вдень — +25...+27 °С.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко пояснила, що погода може суттєво впливати на стан людей. Вона підкреслила, що це трапляється досить часто, особливо останнім часом.

Раніше ми також інформували, що наприкінці наступного тижня, після 26 вересня, у Карпатах та прилеглих регіонах ймовірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. В інших областях країни таких явищ синоптики не прогнозують.