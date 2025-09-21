Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Чим потішить погода мешканців Львова завтра

Чим потішить погода мешканців Львова завтра

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 15:23
На Львівщині 22 вересня очікується теплий і сухий день
Спекотний вересневий Львів. Фото ілюстративне: Калина-тур

На Львівщині 22 вересня синоптики прогнозують теплу й суху погоду. Удень температура сягатиме майже 30 градусів, а опадів не очікується.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди у Львові та області

За даними синоптиків, в понеділок по Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер південний 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, вдень підніметься до +24...+29 °С.

Чим потішить погода мешканців Львова завтра - фото 1
Допис Львівського гідрометцентру у Telegram. Фото: скриншот

У Львові цього дня також буде сухо та тепло. Вітер південний 7–12 м/с. Температура вночі буде +11...+13 °С, вдень — +25...+27 °С.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко пояснила, що погода може суттєво впливати на стан людей. Вона підкреслила, що це трапляється досить часто, особливо останнім часом.

Раніше ми також інформували, що наприкінці наступного тижня, після 26 вересня, у Карпатах та прилеглих регіонах ймовірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. В інших областях країни таких явищ синоптики не прогнозують.

погода Львів Львівська область прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації