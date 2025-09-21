Видео
Чем порадует погода жителей Львова завтра

Чем порадует погода жителей Львова завтра

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 15:23
На Львовщине 22 сентября ожидается теплый и сухой день
Жаркий сентябрьский Львов. Фото иллюстративное: Калина-тур

На Львовщине 22 сентября синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Днем температура будет достигать почти 30 градусов, а осадков не ожидается.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды во Львове и области

По данным синоптиков, в понедельник по Львовской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16 °С, днем поднимется до +24...+29 °С.

Чим потішить погода мешканців Львова завтра - фото 1
Сообщение Львовского гидрометцентра в Telegram. Фото: скриншот

Во Львове в этот день также будет сухо и тепло. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью составит +11...+13 °С, днем - +25...+27 °С.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко объяснила, что погода может существенно влиять на состояние людей. Она подчеркнула, что это случается довольно часто, особенно в последнее время.

Ранее мы также информировали, что в конце следующей недели, после 26 сентября, в Карпатах и прилегающих регионах вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. В других областях страны таких явлений синоптики не прогнозируют.

погода Львов Львовская область прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
