НАБУ оголосила підозру депутату в розкраданні газу депутату Ярославу Дубневичу

Ярослав Дубневич. Фото: Facebook Ярослава Дубневича

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату Ярославу Дубневичу у на 2,1 млрд грн. Проте підозру оголосили заочно, адже депутат зник у невідомому напрямку.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Напередодні у вівторок, 10 жовтня, депутата викликали по повістці суду до НАБУ, однак він не з’явився, а також не відповідав на телефонні дзвінки від детективів. НАБУ спільно з прокурором САП намагались встановити місцеперебування депутата для вручення підозри, проте його не було знайдено за жодною адресою, наявною у слідства.

За даними слідства впродовж 2013-2017 років народний депутат України, спільно із пятьма спільниками організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ у Львівській області на загальну суму понад 2,155 млрд грн.

Схема розкрадання газу

Власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ, під керівництвом яких були, уклали декілька угод з закупівлі природного газу від НАК "Нафтогаз України" з метою виробництва теплової енергії для населення. У цей час, для забезпечення доступною ціною тепла для громадян, НАК постачав газ комерційним ТЕЦ за значно зниженими цінами порівняно з ринковими.

Однак, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ використовували цей "пільговий" газ не для громадян, а для своїх власних господарських потреб, а саме для виробництва електроенергії, яку потім продавали ДП "Енергоринок" за ринковими тарифами, визначеними на основі собівартості електроенергії.

В результаті таких дій прибутковість виробництва електроенергії Новояворівською та Новороздольською ТЕЦ у певні періоди становила понад 130%. Як результат, ТЕЦ незаконно одержали прибуток у розмірі понад 3,5 мільярда гривень.

Схема заволодіння природнім газом. Фото: НАБУ/САП

До того ж, протягом 2013-2018 років, Ярослав Дубневич легалізував частину вище зазначених коштів на суму понад 450 млн грн шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів, у тому числі зареєстрованих у Кіпрській Республіці та на Маршаллових Островах. Згодом повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у Львівському регіоні.

Висунуті підозри

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В САП зазначили, що станом на сьогодні досудове розслідування у справі ще триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На цілісні майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" накладено арешт.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, мера міста Суми Олександра Лисенка відсторонили від посади на 2 місяці. Його викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.