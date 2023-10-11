НАБУ объявила подозрение депутату в хищении газа депутату Ярославу Дубневичу

Ярослав Дубневич. Фото: Facebook Ярослава Дубневича

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу на 2,1 млрд грн. Однако подозрение объявили заочно, ведь депутат скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Накануне во вторник, 10 октября, депутат был вызван по повестке суда в НАБУ, однако он не явился, а также не отвечал на телефонные звонки от детективов. НАБУ совместно с прокурором САП пытались установить местонахождение депутата для вручения подозрения, однако он не был найден ни по одному адресу, имеющемуся у следствия.

По данным следствия на протяжении 2013-2017 годов народный депутат Украины, совместно с пятью сообщниками организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ во Львовской области на общую сумму более 2,155 млрд. грн.

Схема хищения газа

Владельцы Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ, под руководством которых были, заключили несколько соглашений по закупке природного газа от НАК "Нефтегаз Украины" с целью производства тепловой энергии для населения. В настоящее время, для обеспечения доступной ценой тепла для граждан, НАК снабжал газ коммерческим ТЭЦ по значительно сниженным ценам по сравнению с рыночными.

Однако Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ использовали этот "льготный" газ не для граждан, а для своих собственных хозяйственных нужд, а именно для производства электроэнергии, которую затем продавали ГП "Энергорынок" по рыночным тарифам, определенным на основе себестоимости электроэнергии.

В результате таких действий прибыльность производства электроэнергии Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ в определенные периоды составила более 130%. В результате ТЭЦ незаконно получили прибыль в размере более 3,5 миллиарда гривен.

Схема завладения природным газом. Фото: НАБУ/САП

К тому же, в течение 2013-2018 годов Ярослав Дубневич легализовал часть вышеуказанных средств на сумму более 450 млн грн путем перевода на счета подконтрольной ООО и компаний-нерезидентов, в том числе зарегистрированных в Кипрской Республике и на Маршалловых Островах. Затем возвращение в Украину под видом иностранных инвестиций для финансирования нового бизнеса во Львовском регионе.

Выдвинутые подозрения

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В САП отметили, что по состоянию на сегодняшний день досудебное расследование по делу еще продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. На целостные имущественные комплексы "Новораздельная ТЭЦ" и "Новояворивская ТЭЦ" наложен арест.

Напомним, в понедельник, 9 октября, мэр города Сумы Александр Лысенкобыл отстранен от должности на 2 месяца. Его уличили по просьбе и получению неправомерной выгоды в особо крупном размере.