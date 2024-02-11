Чиновник Львівської облради Юрій Холод пройшов кастинг телешоу "МастерШеф"

Виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод. Фото: скриншот з відео

Виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод став учасником телевізійного шоу "МастерШеф", який транслюють на каналі СТБ. Випуск з ним опублікували в ефір 10 лютого.

Про це пише місцеве видання ZAXID.NET.

Читайте також:

Участь чиновника в телешоу

Під час кастингу Юрій Холод приготував яворівський пиріг та зазначив, що його внесено до культурної спадщини ЮНЕСКО. Крім того, він підготував подарунки ведучим, а саме яворівські іграшки на ялинку, які теж внесено до списку культурної спадщини.

"Це наша історія, такі іграшки на Львівщині робить, може, з 10 господинь. Якщо ми живемо в Україні і продовжуємо підтримувати Україну, то маємо робити такі подарунки, тому що це наша історія", — зауважив посадовець.

Такий сезон кулінарного шоу є вже тринадцятим. Воно виходить на телеканалі СТБ з 2011 року.

Що відомо про Юрія Холода

Юрій Холод обіймав посаду заступника голови Львівської ОВА Максима Козицького з 2019 року. Вже в 2020 році він став депутатом Львівської обласної ради та отримав посаду заступника голови ЛОР Ірини Гримак. Наразі після її відставки Холод виконує обов'язки голови Львівської облради.

"Додамо, що 32-річному Юрію Холоду, як і низці депутатів Львівської облради, вручали повістки торік. Юрій Холод розповів, що був у територіальному центрі комплектування і має всі необхідні документи. Відповідно до українського законодавства, Юрій Холод не може бути мобілізований через займану ним посаду", — додали журналісти.

Крім того, Юрій Холод був фігурантом журналістських розслідувань щодо втечі ухилянтів за кордон за допомогою системи "Шлях" та зникненні десяти тисяч аптечок для військовослужбовців, які передали Україні волонтери з США.

Нагадаємо, в кінці грудня закінчився 12-ий сезон телепроєкту "МастерШеф". Переможницею цього сезону стала Валерія Матрохіна.

Також ми писали, що суддя телешоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво 14 січня відсвяткував своє день народження. Він опублікував відео, на якому показав свої архівні фото.