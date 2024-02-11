Чиновник Львовского облсовета Юрий Холод прошел кастинг телешоу "МастерШеф"

Исполняющий обязанности председателя Львовского областного совета Юрий Холод. Фото: скриншот с видео

Исполняющий обязанности главы Львовского областного совета Юрий Холод стал участником телевизионного шоу "МастерШеф", который транслируют на канале СТБ. Выпуск с ним был опубликован в эфир 10 февраля.

Об этом пишет местное издание ZAXID.NET.

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Во время кастинга Юрий Холод приготовил яворовский пирог и отметил, что он внесен в культурное наследие ЮНЕСКО. Кроме того, он подготовил подарки ведущим, а именно яворовские игрушки на елку, которые тоже внесены в список культурного наследия.

"Это наша история, такие игрушки на Львовщине делает, может, из 10 хозяек. Если мы живем в Украине и продолжаем поддерживать Украину, то должны делать такие подарки, потому что это наша история", — отметил чиновник.

Такой сезон кулинарного шоу уже тринадцатый. Он выходит на телеканале СТБ с 2011 года.

Что известно о Юрии Холоде

Юрий Холод занимал должность заместителя председателя Львовской ОВД Максима Козицкого с 2019 года. Уже в 2020 году он стал депутатом Львовского областного совета и получил должность заместителя председателя ЛОР Ирины Гримак. После ее отставки Холод исполняет обязанности председателя Львовского облсовета.

"Добавим, что 32-летнему Юрию Холоду, как и ряду депутатов Львовского облсовета, вручали повестки в прошлом году. Юрий Холод рассказал, что был в территориальном центре комплектования и имеет все необходимые документы. Согласно украинскому законодательству, Юрий Холод не может быть мобилизован из-за занимаемой ним должности", — добавили журналисты.

Кроме того, Юрий Холод был фигурантом журналистских расследований по поводу побега уклонистов за границу с помощью системы "Шлях" и исчезновения десяти тысяч аптечек для военнослужащих, которые передали Украине волонтеры из США.

Напомним, в конце декабря закончился 12-й сезон телепроекта "МастерШеф". Победительницей этого сезона стала Валерия Матрохина.

Также мы писали, что судья телешоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво 14 января отпраздновал свой день рождения. Он опубликовал видео, где показал свои архивные фото.