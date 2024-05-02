Чистий четвер — що львів'яни знають про цей день і яких традицій дотримуються

Одна з опитаних львів'янок. Фото: скриншот з відео

Чистий четвер — це четвертий день Страсного тижня перед Великоднем. Цьогоріч віряни відзначають його 2 травня. Традиційно у цей день люди розпочинають підготовку до великого свята — прибирають оселі, печуть паски та готують крашанки.

Що про цей день знають львів'яни — дізнавалися кореспонденти Новини.LIVE.

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Що львів'яни знають про Чистий четвер

Як показали результати опитування, кожна родина має свої традиції у Чистий четвер. Але практично усі намагаються в цей день привести до ладу свої домівки та приготувати паски до Великодня.

"Зазвичай паски печуть або миють та прибирають будинки", — сказала одна з жінок.

"Прийнято встати до сходу сонця й повністю викупатися. Ця традиція дуже шанується на Сході, всі жінки намагаються привести себе до ладу. Вважається, це додає здоров'я й красу жінкам. Обов'язково миються вікна. Бо якщо доведеш оселю до ладу, то буде лад в голові й сім'ї", — поділилася інша жінка.

Раніше ми писали, що не можна робити у Чистий четвер, як підготуватися у цей день до Великодня та коли купатися.

Також ми розповідали, чи можна працювати в саду та на городі у Чистий четвер.