Чистый четверг — что львовяне знают об этом дне и каких традиций придерживаются

Одна из опрошенных львовянок. Фото: скриншот с видео

Чистый четверг — это четвертый день Страстной недели перед Пасхой. В этом году верующие отмечают его 2 мая. Традиционно в этот день люди начинают подготовку к празднику — убирают дома, пекут паски и готовят пасхальные яйца.

Что об этом дне знают львовяне — узнавали корреспонденты Новини.LIVE.

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Как показали результаты опроса, у каждой семьи есть свои традиции в Чистый четверг. Но практически все пытаются в этот день привести в порядок свои дома и приготовить паски.

"Обычно куличи пекут или моют и убирают дома", — сказала одна из женщин.

"Принято встать до восхода солнца и полностью искупаться. Эта традиция очень почитается на Востоке, все женщины пытаются привести себя в порядок. Считается, это придает здоровье и красоту женщинам. Обязательно моются окна. Ведь если приведешь дом в порядок, то будет порядок в голове и семье", — поделилась другая женщина.

Раньше мы писали, что нельзя делать в Чистый четверг, как подготовиться в этот день к Пасхе и когда купаться.

Также мы рассказывали, можно ли работать в саду и огороде в Чистый четверг.