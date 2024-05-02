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Чистый четверг — что львовяне знают об этом дне и каких традиций придерживаются

2 мая 2024 14:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Чистый четверг — что львовяне знают об этом дне и каких традиций придерживаются
Одна из опрошенных львовянок. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Чистый четверг — это четвертый день Страстной недели перед Пасхой. В этом году верующие отмечают его 2 мая. Традиционно в этот день люди начинают подготовку к празднику — убирают дома, пекут паски и готовят пасхальные яйца.

Что об этом дне знают львовяне — узнавали корреспонденты Новини.LIVE.

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Как показали результаты опроса, у каждой семьи есть свои традиции в Чистый четверг. Но практически все пытаются в этот день привести в порядок свои дома и приготовить паски.

"Обычно куличи пекут или моют и убирают дома", — сказала одна из женщин.

"Принято встать до восхода солнца и полностью искупаться. Эта традиция очень почитается на Востоке, все женщины пытаются привести себя в порядок. Считается, это придает здоровье и красоту женщинам. Обязательно моются окна. Ведь если приведешь дом в порядок, то будет порядок в голове и семье", — поделилась другая женщина.

Раньше мы писали, что нельзя делать в Чистый четверг, как подготовиться в этот день к Пасхе и когда купаться.

Также мы рассказывали, можно ли работать в саду и огороде в Чистый четверг.

война
украинцы
Львов
традиции
Украина
Львовская область
Чистый четверг
Пасха-2024

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