Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Член МСЕК на Львівщині підробляв документи — рішення суду

Член МСЕК на Львівщині підробляв документи — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:46
Оновлено: 14:46
Підробка документів у ВЛК — обвинуваченого засудили до в'язниці
Лікар заповнює документи. Ілюстративне фото: Depositphotos

Нещодавно член військово-лікарської комісії у Львівській області отримав тюремний термін за те, що підробляв медичні документи для чоловіків призовного віку. Сторона захист подала апеляцію, але це не увінчалось успіхом.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 28 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Як відомо, раніше районний суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді обмеження волі на два роки. Окрім цього, його позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в медичних закладах усіх форм власності на три роки.

Реклама

Однак сторона захисту подала апеляційну скаргу, щоб виправдати обвинуваченого через нібито недостатність доказів його протиправної діяльності. 

Водночас у суді прокурори довели, що влітку 2022 року, перебуваючи на посаді заввідділення медичної реабілітації та лікаря фізичної реабілітації в одній з лікарень Львівщини встановив фіктивний діагноз чоловіку. "Пацієнт" при цьому не проходив огляду та не перебував на лікуванні. Надалі, лікар склав підроблений документ, затвердив його печаткою та передав разом з іншими документами у медико-соціальну експертну комісію

Реклама

"Пізніше засуджений, якого уже перевели на посаду лікаря-невропатолога в одну з МСЕК Львова, без присутності пацієнта склав та завірив акт його огляду. Фіктивний акт огляду згодом завірили й інші члени комісії та встановили чоловіку фіктивну інвалідність третьої групи. Це могло стати підставою для уникнення ним мобілізації", — йдеться у повідомленні. 

Однак в результаті Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та відмовив в задоволенні апеляційної скарги. Відтак залишив без змін вирок суду першої інстанції.

Реклама

Нагадаємо, на Миколаївщині шахрай оформляв підробну інвалідність. Свої послуги він оцінював у понад 8000 доларів.

Також ми писали, що чоловік підробив повістку, щоб не мобілізуватися. Він заплатить штраф. 

суд Львівська область мобілізація документи МСЕК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації