Підробка документів у ВЛК — обвинуваченого засудили до в'язниці

Лікар заповнює документи. Ілюстративне фото: Depositphotos

Нещодавно член військово-лікарської комісії у Львівській області отримав тюремний термін за те, що підробляв медичні документи для чоловіків призовного віку. Сторона захист подала апеляцію, але це не увінчалось успіхом.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі 28 жовтня.

Деталі справи

Як відомо, раніше районний суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді обмеження волі на два роки. Окрім цього, його позбавили права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в медичних закладах усіх форм власності на три роки.

Однак сторона захисту подала апеляційну скаргу, щоб виправдати обвинуваченого через нібито недостатність доказів його протиправної діяльності.

Водночас у суді прокурори довели, що влітку 2022 року, перебуваючи на посаді заввідділення медичної реабілітації та лікаря фізичної реабілітації в одній з лікарень Львівщини встановив фіктивний діагноз чоловіку. "Пацієнт" при цьому не проходив огляду та не перебував на лікуванні. Надалі, лікар склав підроблений документ, затвердив його печаткою та передав разом з іншими документами у медико-соціальну експертну комісію

"Пізніше засуджений, якого уже перевели на посаду лікаря-невропатолога в одну з МСЕК Львова, без присутності пацієнта склав та завірив акт його огляду. Фіктивний акт огляду згодом завірили й інші члени комісії та встановили чоловіку фіктивну інвалідність третьої групи. Це могло стати підставою для уникнення ним мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Однак в результаті Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів та відмовив в задоволенні апеляційної скарги. Відтак залишив без змін вирок суду першої інстанції.

Нагадаємо, на Миколаївщині шахрай оформляв підробну інвалідність. Свої послуги він оцінював у понад 8000 доларів.

Також ми писали, що чоловік підробив повістку, щоб не мобілізуватися. Він заплатить штраф.