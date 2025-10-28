Подделка документов в ВВК — обвиняемого приговорили к тюрьме

Врач заполняет документы. Иллюстративное фото: Depositphotos

Недавно член военно-врачебной комиссии во Львовской области получил тюремный срок за то, что подделывал медицинские документы для мужчин призывного возраста. Сторона защита подала апелляцию, но это не увенчалось успехом.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре 28 октября.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Как известно, ранее районный суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на два года. Кроме этого, его лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в медицинских учреждениях всех форм собственности на три года.

Однако сторона защиты подала апелляционную жалобу, чтобы оправдать обвиняемого из-за якобы недостаточности доказательств его противоправной деятельности.

В то же время в суде прокуроры доказали, что летом 2022 года, находясь в должности завотделением медицинской реабилитации и врача физической реабилитации в одной из больниц Львовщины установил фиктивный диагноз мужчине. "Пациент" при этом не проходил осмотра и не находился на лечении. В дальнейшем, врач составил поддельный документ, утвердил его печатью и передал вместе с другими документами в медико-социальную экспертную комиссию

"Позже осужденный, которого уже перевели на должность врача-невропатолога в одну из МСЭК Львова, без присутствия пациента составил и заверил акт его осмотра. Фиктивный акт осмотра впоследствии заверили и другие члены комиссии и установили мужчине фиктивную инвалидность третьей группы. Это могло стать основанием для избежания им мобилизации", — говорится в сообщении.

Однако в результате Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Поэтому оставил без изменений приговор суда первой инстанции.

Напомним, на Николаевщине мошенник оформлял поддельную инвалидность. Свои услуги он оценивал в более 8000 долларов.

Также мы писали, что мужчина подделал повестку, чтобы не мобилизоваться. Он заплатит штраф.