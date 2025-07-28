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Головна Львів Чоловік купив бурштин на півмільйона гривень — що вирішив суд

Чоловік купив бурштин на півмільйона гривень — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 05:14
Суд призначив штраф чоловіку, який незаконно придбав бурштин у значних обсягах
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Рівненській області судили чоловіка, який незаконно та у значних розмірах придбав та зберігав бурштин. За це було призначене певне покарання.

Про це повідомляє видання LVIV MEDIA.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік, який не мав судимостей і наразі безробітний, після 15 листопада 2024 року поблизу міста Белз у Львівській області придбав у невстановлених осіб 75 мішків необробленого бурштину. Загальна вага вилученого каміння становила 1850 кілограмів, а його ринкову вартість оцінили у 477 205 гривень.

Без жодних документів, які б підтверджували законність походження бурштину, чоловік зберігав його за своєю адресою реєстрації. Під час обшуку 27 листопада 2024 року правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбану сировину. Відповідно до законодавства, така кількість бурштину підпадає під категорію "значного розміру".

Рішення суду

Під час досудового розслідування між прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури та чоловіком було досягнуто домовленості шляхом укладення угоди про визнання винуватості. Згідно з її умовами, обвинувачений повністю визнав свою провину у незаконному зберіганні значної кількості бурштину.

Сторони дійшли згоди щодо покарання — чотири роки позбавлення волі, однак із застосуванням іспитового строку тривалістю один рік.

Зарічненський районний суд Рівненської області також ухвалив рішення про стягнення з обвинуваченого 288 115 гривень — як компенсацію за проведення експертизи. Крім того, 75 мішків бурштину, вилучених під час обшуку, підлягають конфіскації у власність держави.

Вирок набуде чинності після завершення 30-денного строку на подання апеляції. У разі незгоди з рішенням, воно може бути оскаржене до Рівненського апеляційного суду через той самий Зарічненський районний суд.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтаві чоловік продавав автомобілі, які були призначені як допомога армії з-за кордону. За це суд покарав його.

Також ми писали, що клієнтка ПриватБанку через шахраїв втратила понад 70 тисяч гривень. Суд зобов'язав банк повернути їй кошти.

суд Україна конфіскація бурштин покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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