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Главная Львов Мужчина купил янтарь на полмиллиона гривен — что решил суд

Мужчина купил янтарь на полмиллиона гривен — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 05:14
Суд назначил штраф мужчине, который незаконно приобрел янтарь в значительных объемах
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Ровенской области судили мужчину, который незаконно и в значительных размерах приобрел и хранил янтарь. За это было назначено определенное наказание.

Об этом сообщает издание LVIV MEDIA. 

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина, который не имел судимостей и сейчас безработный, после 15 ноября 2024 года вблизи города Белз во Львовской области приобрел у неустановленных лиц 75 мешков необработанного янтаря. Общий вес изъятых камней составил 1850 килограммов, а его рыночную стоимость оценили в 477 205 гривен.

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Без документов, подтверждающих законность происхождения янтаря, мужчина хранил его по своему адресу регистрации. Во время обыска 27 ноября 2024 года правоохранители обнаружили и изъяли незаконно приобретенное сырье. В соответствии с законодательством, такое количество янтаря подпадает под категорию "значительного размера".

Решение суда

Во время досудебного расследования между прокурором Специализированной экологической прокуратуры Львовской областной прокуратуры и мужчиной была достигнута договоренность путем заключения соглашения о признании виновности. Согласно ее условиям, обвиняемый полностью признал свою вину в незаконном хранении значительного количества янтаря.

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Стороны пришли к согласию относительно наказания — четыре года лишения свободы, однако с применением испытательного срока продолжительностью один год.

Заречненский районный суд Ривненской области также принял решение о взыскании с обвиняемого 288 115 гривен — в качестве компенсации за проведение экспертизы. Кроме того, 75 мешков янтаря, изъятых во время обыска, подлежат конфискации в собственность государства.

Приговор вступит в силу после завершения 30-дневного срока на подачу апелляции. В случае несогласия с решением, оно может быть обжаловано в Ривненский апелляционный суд через тот же Заречненский районный суд.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтаве мужчина продавал автомобили, которые были предназначены как помощь армии из-за рубежа. За это суд наказал его.

Также мы писали, что клиентка ПриватБанка из-за мошенников потеряла более 70 тысяч гривен. Суд обязал банк вернуть ей средства.

суд Украина конфискация янтарь наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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