Чоловік надсилав малолітній інтимні відео та фото — що вирішив суд

У Львівській області 45-річний чоловік розбещував малолітню дівчинку, надсилаючи їй фото та відео інтимного характеру. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 4 листопада повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У квітні поточного року фігурант у Viber надсилав 12-річній дівчинці відверті фото та відео, а також пропонував їй зустрітися особисто. Неповнолітня розповіла про все друзям і матері, а та звернулася до поліції. Коли дитина, діючи під контролем правоохоронців, прийшла на зустріч із зловмисником, останнього затримали. За даними слідства, контент сексуального характеру він поширював серед понад 15 жінок.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним у домаганні дитини та поширенні продукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 156-1 та ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він проведе у в'язниці три роки та місяць, а впродовж трьох років не зможе обіймати посади, що пов'язані з вихованням і навчанням дітей, поширенням матеріалів в інтернеті. Вирок ще не набув законної сили. Засуджений перебуває під вартою.

Чоловік, якого засудили за домагання до дитини. Фото: Прокуратура України

