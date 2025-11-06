Відео
Україна
Головна Львів Чоловік надсилав дитині інтимний контент — як його покарав суд

Чоловік надсилав дитині інтимний контент — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 01:03
Оновлено: 19:00
Чоловік надсилав малолітній інтимні відео та фото — що вирішив суд
Дівчинка ховає обличчя в колінах. Фото ілюстративне: freepik.com

У Львівській області 45-річний чоловік розбещував малолітню дівчинку, надсилаючи їй фото та відео інтимного характеру. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 4 листопада повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

У квітні поточного року фігурант у Viber надсилав 12-річній дівчинці відверті фото та відео, а також пропонував їй зустрітися особисто. Неповнолітня розповіла про все друзям і матері, а та звернулася до поліції. Коли дитина, діючи під контролем правоохоронців, прийшла на зустріч із зловмисником, останнього затримали. За даними слідства, контент сексуального характеру він поширював серед понад 15 жінок. 

Рішення суду 

Обвинуваченого визнали винним у домаганні дитини та поширенні продукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 156-1 та ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він проведе у в'язниці три роки та місяць, а впродовж трьох років не зможе обіймати посади, що пов'язані з вихованням і навчанням дітей, поширенням матеріалів в інтернеті. Вирок ще не набув законної сили. Засуджений перебуває під вартою.

Засуджений за домагання до дитини
Чоловік, якого засудили за домагання до дитини. Фото: Прокуратура України

Нагадаємо, керівник однієї з державних інспекцій вимагав у підприємців гроші. Йому заочно призначили покарання у вигляді восьми років ув'язнення та конфіскації майна.

Також ми повідомляли про вирок патрульним, які скоїли державну зраду. Їх засудили до конфіскації майна та 15 років ув'язнення.

суд домагання Львівська область дитина судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
