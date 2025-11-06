Видео
Україна
Видео

Дата публикации 6 ноября 2025 01:03
обновлено: 19:00
Мужчина присылал малолетней интимные видео и фото — что решил суд
Девочка прячет лицо в коленях. Фото иллюстративное: freepik.com

Во Львовской области 45-летний мужчина развращал малолетнюю девочку, присылая ей фото и видео интимного характера. Суд уже избрал ему наказание.

Об этом 4 ноября сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В апреле текущего года фигурант в Viber отправлял 12-летней девочке откровенные фото и видео, а также предлагал ей встретиться лично. Несовершеннолетняя рассказала обо всем друзьям и матери, а та обратилась в полицию. Когда ребенок, действуя под контролем правоохранителей, пришел на встречу со злоумышленником, последнего задержали. По данным следствия, контент сексуального характера он распространял среди более 15 женщин.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным в домогательстве ребенка и распространении продукции порнографического характера (ч. 3 ст. 156-1 и ч. 2 ст. 301 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное он проведет в тюрьме три года и месяц, а в течение трех лет не сможет занимать должности, связанные с воспитанием и обучением детей, распространением материалов в интернете. Приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный находится под стражей.

Осужденный за домогательство к ребенку
Мужчина, которого осудили за домогательство к ребенку. Фото: Прокуратура Украины

Напомним, руководитель одной из государственных инспекций требовал у предпринимателей деньги. Ему заочно назначили наказание в виде восьми лет заключения и конфискации имущества.

Также мы сообщали о приговоре патрульным, которые совершили государственную измену. Их приговорили к конфискации имущества и 15 годам заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
