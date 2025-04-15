У КПП на Львівщині вилучили понад 30 книжок російського видання

Книжки, які намагався провезти в Україну житель Львівщини. Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Шегині — Медика" митники запобігли ввезенню в Україну заборонених книг. Друковану продукцію російського виробництва намагався провезти з Польщі 42-річний житель Львівщини.

Про це повідомили у Львівській митниці.

Реклама

Читайте також:

Викриття контрабанди російських книг

Під час огляду автомобіля Renault Master працівники митниці виявили 34 примірники книг, надрукованих у РФ. Зокрема, чоловік віз романи Достоєвського "Ідіот" і "Злочин та покарання".

За недекларування товарів, що підпадають під встановленні законодавством заборони щодо ввезення на митну територію України склали адміністративний протокол за частиною третьою статті 471 Митного кодексу України. Фігуранту загрожує штраф із конфіскацією товарів або без такої.

Митники нагадують: згідно із Законом України від 19 червня 2022 року, ввезення на митну територію України або розповсюдження на її території видавничої продукції, що виготовлена на території Росії, Республіки Білорусі та тимчасово окупованих територіях України, заборонено.

Раніше ми повідомляли, чи можуть конфіскувати на кордоні сушені гриби. До країн ЄС дозволено проводити сушені гриби загальною вагою до двох кілограмів. Крім того, потрібно мати фітопаспорт.

Також ми повідомляли, які товари не можна вивозити з України. Зокрема, йдеться про предмети, що мають історичну або наукову цінність.