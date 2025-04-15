В КПП на Львовщине изъяли более 30 книг российского издания

Книги, которые пытался провезти в Украину житель Львовщины. Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини — Медика" таможенники предотвратили ввоз в Украину запрещенных книг. Печатную продукцию российского производства пытался провезти из Польши 42-летний житель Львовщины.

Об этом сообщили во Львовской таможне.

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Во время осмотра автомобиля Renault Master работники таможни обнаружили 34 экземпляра книг, напечатанных в РФ. В частности, мужчина вез романы Достоевского "Идиот" и "Преступление и наказание".

За недекларирование товаров, подпадающих под установленные законодательством запреты на ввоз на таможенную территорию Украины, составили административный протокол по части третьей статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Фигуранту грозит штраф с конфискацией товаров или без таковой.

Таможенники напоминают: согласно Закону Украины от 19 июня 2022 года, ввоз на таможенную территорию Украины или распространение на ее территории издательской продукции, изготовленной на территории России, Республики Беларусь и временно оккупированных территориях Украины, запрещен.

Ранее мы сообщали, могут ли конфисковать на границе сушеные грибы. В страны ЕС разрешено провозить сушеные грибы общим весом до двух килограммов. Кроме того, нужно иметь фитопаспорт.

Также мы сообщали, какие товары нельзя вывозить из Украины. В частности, речь идет о предметах, имеющих историческую или научную ценность.