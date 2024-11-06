Чоловік незаконно продавав знайдену зброю російських військових — що вирішив суд

Доставка посилок через "Нову пошту". Ілюстративне фото: УНІАН

Чоловік незаконно збував вогнепальну зброю росіян, яку він знайшов після звільнення Балаклеї Харківської області. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У вироку суду йдеться про те, що 19 липня 2023 року обвинувачений створив оголошення на вебсайті про продаж вогнепальної зброї, а саме підствольного гранатомета ГП-25.

Потім після оплати покупця у розмірі 50 тисяч гривень чоловік, користуючись послугами "Нової пошти" та побоюючись бути викритим правоохоронцями, вказав неправдиві анкетні дані.

Чоловік здійснив відправку рамки ударноспускового механізму ГП25 а через інше відділення відправив ствол зброї.

У такий самий спосіб чоловік продав пістолет Макарова за 27 тисяч гривень. Спочатку він також відправив рамку зі стволом та спусковим механізмом, які є складовими частинами вогнепальної зброї. Потім вже через інше відділення кожух-затвор, зворотну пружину та магазин. Ще одним із проданих товарів за тією ж схемою був пістолет "Glock".

У суді обвинувачений визнав свою вину та розповів, що після звільнення Балаклеї на Харківщині у лісопосадці знайшов зброю, яка належала російським військовим.

За його словами, зброю він продавав замовнику у місто Львів з метою отримання коштів для волонтерської діяльності.

"Пояснив, що займається на волонтерських засадах ремонтом техніки військовослужбовцям ЗСУ, у зв`язку з чим просив його суворо не карати, бо, перебуваючи на волі, зможе принести більше користі державі", — зазначається у вироку.

Рішення суду

Вивчивши деталі справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте його звільнили від покарання з випробувальним терміном на два роки.

Також з обвинуваченого було стягнуто 28529,60 гривень на користь держави.

Нагадаємо, у Києві чоловік побив свого батька після словесного конфлікту. Він завдав потерпілому ударів по голові.

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