Чоловік незаконно продавав знайдену зброю російських військових — що вирішив суд

Чоловік незаконно продавав російську зброю — яке рішення суду
Чоловік незаконно збував вогнепальну зброю росіян, яку він знайшов після звільнення Балаклеї Харківської області. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.
Деталі справи
У вироку суду йдеться про те, що 19 липня 2023 року обвинувачений створив оголошення на вебсайті про продаж вогнепальної зброї, а саме підствольного гранатомета ГП-25.
Потім після оплати покупця у розмірі 50 тисяч гривень чоловік, користуючись послугами "Нової пошти" та побоюючись бути викритим правоохоронцями, вказав неправдиві анкетні дані.
Чоловік здійснив відправку рамки ударноспускового механізму ГП25 а через інше відділення відправив ствол зброї.
У такий самий спосіб чоловік продав пістолет Макарова за 27 тисяч гривень. Спочатку він також відправив рамку зі стволом та спусковим механізмом, які є складовими частинами вогнепальної зброї. Потім вже через інше відділення кожух-затвор, зворотну пружину та магазин. Ще одним із проданих товарів за тією ж схемою був пістолет "Glock".
У суді обвинувачений визнав свою вину та розповів, що після звільнення Балаклеї на Харківщині у лісопосадці знайшов зброю, яка належала російським військовим.
За його словами, зброю він продавав замовнику у місто Львів з метою отримання коштів для волонтерської діяльності.
"Пояснив, що займається на волонтерських засадах ремонтом техніки військовослужбовцям ЗСУ, у зв`язку з чим просив його суворо не карати, бо, перебуваючи на волі, зможе принести більше користі державі", — зазначається у вироку.
Рішення суду
Вивчивши деталі справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте його звільнили від покарання з випробувальним терміном на два роки.
Також з обвинуваченого було стягнуто 28529,60 гривень на користь держави.
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