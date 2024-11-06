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Мужчина незаконно продавал российское оружие — какое решение суда

6 ноября 2024 13:51
Виктория Козырь - редактор
Мужчина незаконно продавал найденное оружие российских военных — что решил суд
Доставка посылок через "Новую почту". Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Мужчина незаконно сбывал огнестрельное оружие россиян, которое он нашел после освобождения Балаклеи Харьковской области. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот. 

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Детали дела

В приговоре суда говорится о том, что 19 июля 2023 года обвиняемый создал объявление на веб-сайте о продаже огнестрельного оружия, а именно подствольного гранатомета ГП-25. 

Затем после оплаты покупателя в размере 50 тысяч гривен мужчина, пользуясь услугами "Новой почты" и опасаясь быть разоблаченным правоохранителями, указал ложные анкетные данные.

Мужчина осуществил отправку рамки ударноспускового механизма ГП25 а через другое отделение отправил ствол оружия.

Таким же образом мужчина продал пистолет Макарова за 27 тысяч гривен. Сначала он также отправил рамку со стволом и спусковым механизмом, которые являются составными частями огнестрельного оружия. Затем уже через другое отделение кожух-затвор, возвратную пружину и магазин. Еще одним из проданных товаров по той же схеме был пистолет "Glock".

В суде обвиняемый признал свою вину и рассказал, что после освобождения Балаклеи на Харьковщине в лесопосадке нашел оружие, которое принадлежало российским военным.

По его словам, оружие он продавал заказчику в город Львов с целью получения средств для волонтерской деятельности.

"Объяснил, что занимается на волонтерских началах ремонтом техники военнослужащим ВСУ, в связи с чем просил его строго не наказывать, потому что, находясь на свободе, сможет принести больше пользы государству", — отмечается в приговоре.

Решение суда

Изучив детали дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.  Однако его освободили от наказания с испытательным сроком на два года.

Также с обвиняемого было взыскано 28529,60 гривен в пользу государства.

Напомним, в Киеве мужчина избил своего отца после словесного конфликта. Он нанес потерпевшему удары по голове.

Также ранее мы писали о том, что в Черниговской области мужчина показал работникам полиции фальшивое временное удостоверение военнообязанного. Суд наказал дельца.

судебные решения Новая почта война в Украине оружие Харьковская область Львов

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