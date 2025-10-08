На Львівщині водій обігнав колону воїнів та наїхав на поліцейського — що вирішив суд

Поліцейські зупинили автомобіль. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Самборі Львівської області водій обігнав колону військових, які йшли з цвинтаря, а також збив поліцейського. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, передає Zaxid.net.

Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що 11 жовтня 2019 року в Самборі фігурант керував автомобілем Opel Omega та виїхав на зустрічну смугу, де рухалася колона воїнів з цвинтаря. Бійців супроводжувала поліція. Через порушення правил дорожнього руху патрульний зупинив водія та закликав його їхати позаду колони.

Водночас фігурант продовжив рух по зустрічній смузі, ще більше розігнавшись. Військові посунулися правіше, аби уникнути аварії.

Патрульний обігнав правопорушника та перегородив йому дорогу, внаслідок чого водій наїхав на поліцейського та втік.

Що вирішив суд

У вироку йдеться, що 3 вересня цього року патрульний та водій уклали угоду про примирення. Фігурант повинен виплатити йому 8500 гривень.

Суд затвердив угоду.

