Главная Львов Мужчина обогнал колонну и сбил полицейского — приговор суда

Мужчина обогнал колонну и сбил полицейского — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:02
На Львовщине водитель обогнал колонну воинов и наехал на полицейского — что решил суд
Полицейские остановили автомобиль. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Самборе Львовской области водитель обогнал колонну военных, которые шли с кладбища, а также сбил полицейского. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает Zaxid.net.

Детали дела

В материалах дела говорится, что 11 октября 2019 года в Самборе фигурант управлял автомобилем Opel Omega и выехал на встречную полосу, где двигалась колонна воинов с кладбища. Бойцов сопровождала полиция. Из-за нарушения правил дорожного движения патрульный остановил водителя и призвал его ехать позади колонны.

В то же время фигурант продолжил движение по встречной полосе еще больше разогнавшись. Военные подвинулись правее, чтобы избежать аварии.

Патрульный обогнал правонарушителя и перегородил ему дорогу, в результате чего водитель наехал на полицейского и скрылся.

Что решил суд

В приговоре говорится, что 3 сентября этого года патрульный и водитель заключили соглашение о примирении. Фигурант должен выплатить ему 8500 гривен.

Суд утвердил соглашение.

полиция Львовская область военные автомобиль судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
