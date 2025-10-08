На Львовщине водитель обогнал колонну воинов и наехал на полицейского — что решил суд

Мужчина обогнал колонну и сбил полицейского — приговор суда
В Самборе Львовской области водитель обогнал колонну военных, которые шли с кладбища, а также сбил полицейского. В результате этого состоялось судебное заседание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает Zaxid.net.
Детали дела
В материалах дела говорится, что 11 октября 2019 года в Самборе фигурант управлял автомобилем Opel Omega и выехал на встречную полосу, где двигалась колонна воинов с кладбища. Бойцов сопровождала полиция. Из-за нарушения правил дорожного движения патрульный остановил водителя и призвал его ехать позади колонны.
В то же время фигурант продолжил движение по встречной полосе еще больше разогнавшись. Военные подвинулись правее, чтобы избежать аварии.
Патрульный обогнал правонарушителя и перегородил ему дорогу, в результате чего водитель наехал на полицейского и скрылся.
Что решил суд
В приговоре говорится, что 3 сентября этого года патрульный и водитель заключили соглашение о примирении. Фигурант должен выплатить ему 8500 гривен.
Суд утвердил соглашение.
Напомним, в Харькове мужчина заявил о фейковом заминировании метро. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к ответственности.
А в Полтаве судили мужчину, который в Telegram сообщал о патрулях ТЦК в городе.
Читайте Новини.LIVE!