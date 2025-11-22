Чоловік вчиняв насильство над ексдружиною та донькою — як його покарав суд

Жінка, яка потерпає від домашнього насильства. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У Львівській області 62-річний чоловік систематично вчиняв психологічне насильство над своїми колишньою дружиною та 24-річною донькою. За вчинене він сидітиме у в'язниці.

Про це 21 листопада повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, упродовж року фігуранта ображав родичок, погрожував їм і агресивно поводився. Порушника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, але вчиняти насильство він не припинив.

Засуджений за домашнє насильство. Фото: Прокуратура України

Рішення суду

За умисне систематичне психологічне насильство над родичами (ст. 126-1 Кримінального кодексу України) чоловіка засудили до півтора року ув'язнення. Наразі вирок ще не набув законної сили. Засуджений може оскаржити судове рішення, подавши апеляцію.

