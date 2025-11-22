Відео
Головна Львів Чоловік скоював насильство над двома родичками — вирок суду

Чоловік скоював насильство над двома родичками — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 03:32
Оновлено: 04:38
Чоловік вчиняв насильство над ексдружиною та донькою — як його покарав суд
Жінка, яка потерпає від домашнього насильства. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У Львівській області 62-річний чоловік систематично вчиняв психологічне насильство над своїми колишньою дружиною та 24-річною донькою. За вчинене він сидітиме у в'язниці. 

Про це 21 листопада повідомили у Львівській обласній прокуратурі

Деталі справи 

За даними слідства, упродовж року фігуранта ображав родичок, погрожував їм і агресивно поводився. Порушника неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, але вчиняти насильство він не припинив.

Чоловік, який скоював домашнє насильство
Засуджений за домашнє насильство. Фото: Прокуратура України

Рішення суду

За умисне систематичне психологічне насильство над родичами (ст. 126-1 Кримінального кодексу України) чоловіка засудили до півтора року ув'язнення. Наразі вирок ще не набув законної сили. Засуджений може оскаржити судове рішення, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Одещині поліцейський побив підлітка, бо той був у футболці із символікою гурту Nirvana. За вчинене правоохоронець упродовж року перебуватиме на випробувальному терміні.

Також ми повідомляли, що жителька Балаклії добровільно влаштувалася працювати в "народну міліцію". Вона проведе у в'язниці 13 років.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
