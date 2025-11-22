Мужчина совершал насилие над экс-супругой и дочерью — как его наказал суд

Женщина, которая страдает от домашнего насилия. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Во Львовской области 62-летний мужчина систематически совершал психологическое насилие над своими бывшей женой и 24-летней дочерью. За содеянное он будет сидеть в тюрьме.

Об этом 21 ноября сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в течение года фигурант оскорблял родственниц, угрожал им и агрессивно себя вел. Нарушителя неоднократно привлекали к административной ответственности, но совершать насилие он не прекратил.

Осужденный за домашнее насилие. Фото: Прокуратура Украины

Решение суда

За умышленное систематическое психологическое насилие над родственниками (ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины) мужчину приговорили к полутора годам заключения. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать судебное решение, подав апелляцию.

