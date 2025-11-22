Мужчина совершал насилие над экс-супругой и дочерью — как его наказал суд

Мужчина совершал насилие над двумя родственницами — приговор суда
Во Львовской области 62-летний мужчина систематически совершал психологическое насилие над своими бывшей женой и 24-летней дочерью. За содеянное он будет сидеть в тюрьме.
Об этом 21 ноября сообщили во Львовской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, в течение года фигурант оскорблял родственниц, угрожал им и агрессивно себя вел. Нарушителя неоднократно привлекали к административной ответственности, но совершать насилие он не прекратил.
Решение суда
За умышленное систематическое психологическое насилие над родственниками (ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины) мужчину приговорили к полутора годам заключения. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать судебное решение, подав апелляцию.
